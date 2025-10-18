Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto"

News VIP

L'ex volto di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, rompe il silenzio: le parole amare dopo le varie segnalazioni su Martina e Gianmarco.

Negli ultimi giorni il web è esploso di nuove indiscrezioni che riguardano tre volti amatissimi di Uomini e Donne: Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Dopo la fine della storia tra Martina e Ciro, avvenuta solo poche settimane fa, si è iniziato a vociferare di una possibile frequentazione tra la ragazza e il suo ex corteggiatore Gianmarco. La segnalazione, lanciata da Lorenzo Pugnaloni, ha acceso il dibattito sui social: secondo una fonte, i due sarebbero stati visti insieme proprio ieri.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno contro Martina De Iannon: "Mi sono fidato di lei dal giorno zero fino a circa tre ore fa"

A quel punto, Ciro Solimeno ha deciso di intervenire personalmente, rompendo il silenzio e pubblicando un lungo sfogo nelle sue storie Instagram. Con toni sinceri e visibilmente provati, l’ex corteggiatore ha spiegato la sua versione dei fatti, sottolineando di aver appreso la notizia insieme al pubblico. Il giovane campano ha voluto ribadire di non essere e di non voler far parte di nessun teatrino e di aver sempre creduto a ciò che diceva Martina.

Ecco le sue parole:

“Buongiorno a tutti ragazzi, allora, alla luce di tutte quelle che sono le notizie che sto leggendo nelle ultime ore e soprattutto delle telefonate che ho ricevuto da stamattina, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza su tutta la situazione. Partiamo dall’ultimo periodo in cui siamo stati insieme, dalle frecciatine che arrivavano sui social, che come l’avete viste voi, le ho viste anch’io, non penso di essere stato ingenuo a non vedere. L’unica cosa è che nel momento in cui ho fatto presente queste frecciatine, nel momento in cui ne abbiamo parlato, dall’altra parte c’è sempre stata una persona che ha negato, e io ho sempre creduto alle sue parole, ha negato dicendo che erano delle coincidenze, che non erano fatte apposta, che era solamente un caso, e purtroppo quando si ama una persona e si ama tanto, almeno per come sono fatto io, tendo a credere alle parole della persona che amo."

E ancora:

"Io mi sono fidato di questa persona dal giorno zero fino a circa tre ore fa, da quando è uscita questa ultima notizia, e che – ci tengo a sottolineare – io non ero a conoscenza di tutto ciò, non faccio parte del teatrino, del circolino, quello che state scoprendo voi in questo momento lo sto scoprendo io insieme a voi. E sono passato per la persona immatura, per la persona che vuole fare hype, che vuole fare tv, che non vuole lavorare, ora parlo proprio perché penso di aver dimostrato in tutti questi mesi l’opposto, e che tutta questa situazione sia stata gestita in maniera sbagliata, prematura, e ci sia appunto una mancanza di rispetto secondo me nei miei confronti. Non so cosa vedremo, so solo che in questo momento c’è tanta rabbia nel vedere determinate cose, perché comunque determinati gesti secondo me potevano essere evitati, detto questo non so cosa ci aspetterà”.

Parole che lasciano trasparire delusione e amarezza, ma anche il desiderio di fare chiarezza dopo settimane di silenzi e supposizioni. Alle luce delle ultime segnalazioni e ripetuti scambi social, ormai per Martina e Gianmarco manca solo l'ufficialità, probabilmente anche per rispondere alle accuse di Ciro.

