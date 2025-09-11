Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!

News VIP

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pizzicata insieme ad un calciatore molto noto. Ecco di chi si tratta.

Megghi Galo, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer, ha un nuovo amore. S tratta di un calciatore italiano molto famoso, ecco tutti i dettagli su questa love story.

Uomini e Donne, Megghi Galo si è fidanzata?

Nel 2016, Megghi Galo ha conquistato la simpatia del pubblico di Uomini e Donne durante il suo percorso come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Il tronista ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi proprio con la bellissima corteggiatrice ma la loro relazione non è durata molto. Conclusa la storia con Peracchi, Megghi ha intrapreso una relazione con il manager Alessandro Piscopo. Con lui l’ex corteggiatrice ha fatto coppia per ben quattro anni ma la relazione non è stata semplice a causa di alcuni episodi che hanno segnato non poco Galo, che aha avito due aborti a pochi mesi di stanza e poi ha affrontato la malattia della madre, colpita da un tumore.

Dopo quattro anni insieme, Megghi e Alessandro si sono lasciati e a darne annuncio è stata lei sui social, lanciando qualche frecciatina implicita al suo ex fidanzato. A distanza di un anno, sembra che l’estate abbia regalato un nuovo amore alla ragazza che, nel frattempo, è diventata una influencer molto amata su Instagram con 372mila followers. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, chi è la nuova fiamma di Megghi Galo?

Conclusa la sua lunga storia d’amore con il manager Alessandro Piscopo dopo quattro lunghi anni, costellati anche da momenti molto particola e forti, Megghi Galo è tornata single. Ora, tuttavia, sembra che nella vita della bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia arrivato un nuovo amore e non uno qualsiasi. Si tratta di un noto calciatore italiano ovvero Riccardo Calafiori.

Classe 2002, Calafiori fa parte della Nazionale Italiana ed è uno dei difensori dell’Arsenal. Proprio recentemente Calfiori era finito al centro delle indiscrezioni per un brutto infortunio durante la partita Italia - Germania dal quale però si è ripreso. Megghi e Riccardo sono stati avvistati insieme, mano nella mano e molto complici, mentre passeggiano insieme. E mentre questa coppia si forma torna al centro del gossip quella della recente stagione di Uomini e Donne che più di tutte ha fatto parlare: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che non si sarebbero lasciati, come mormorato nelle ultime settimane.

