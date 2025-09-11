TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!

Irene Sangermano

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pizzicata insieme ad un calciatore molto noto. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!

Megghi Galo, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer, ha un nuovo amore. S tratta di un calciatore italiano molto famoso, ecco tutti i dettagli su questa love story.

Uomini e Donne, Megghi Galo si è fidanzata?

Nel 2016, Megghi Galo ha conquistato la simpatia del pubblico di Uomini e Donne durante il suo percorso come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Il tronista ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi proprio con la bellissima corteggiatrice ma la loro relazione non è durata molto. Conclusa la storia con Peracchi, Megghi ha intrapreso una relazione con il manager Alessandro Piscopo. Con lui l’ex corteggiatrice ha fatto coppia per ben quattro anni ma la relazione non è stata semplice a causa di alcuni episodi che hanno segnato non poco Galo, che aha avito due aborti a pochi mesi di stanza e poi ha affrontato la malattia della madre, colpita da un tumore.

Dopo quattro anni insieme, Megghi e Alessandro si sono lasciati e a darne annuncio è stata lei sui social, lanciando qualche frecciatina implicita al suo ex fidanzato. A distanza di un anno, sembra che l’estate abbia regalato un nuovo amore alla ragazza che, nel frattempo, è diventata una influencer molto amata su Instagram con 372mila followers. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, chi è la nuova fiamma di Megghi Galo?

Conclusa la sua lunga storia d’amore con il manager Alessandro Piscopo dopo quattro lunghi anni, costellati anche da momenti molto particola e forti, Megghi Galo è tornata single. Ora, tuttavia, sembra che nella vita della bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia arrivato un nuovo amore e non uno qualsiasi. Si tratta di un noto calciatore italiano ovvero Riccardo Calafiori.

Classe 2002, Calafiori fa parte della Nazionale Italiana ed è uno dei difensori dell’Arsenal. Proprio recentemente Calfiori era finito al centro delle indiscrezioni per un brutto infortunio durante la partita Italia - Germania dal quale però si è ripreso. Megghi e Riccardo sono stati avvistati insieme, mano nella mano e molto complici, mentre passeggiano insieme. E mentre questa coppia si forma torna al centro del gossip quella della recente stagione di Uomini e Donne che più di tutte ha fatto parlare: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che non si sarebbero lasciati, come mormorato nelle ultime settimane.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
news VIP Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
news VIP Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
news VIP Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
news VIP Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
news VIP Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV