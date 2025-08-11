Uomini e Donne, nuovi sconvolgenti aggiornamenti su Cristina e Gianmarco: ecco con chi è stata beccata lei!

News VIP

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono lasciati? Nuovi aggiornanti sulla coppia di Uomini e Donne non danno notizie favorevoli ai fan.

Cosa succede tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri? I due protagonisti di Uomini e Donne sono al centro di numerose segnalazioni ma l’ultima è davvero clamorosa. Sembra che l’ex corteggiatrice fosse al compleanno di un uomo e che tra loro potrebbe esserci qualcosa in più di una amicizia.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco si lasciano?

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara proprio non hanno avuto pace. La coppia del trono classico, infatti, è stata al centro di diverse segnalazioni dopo la fine del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi e l’opinione generale è che nessuno dei due sia davvero innamorato bensì entrambi interessati a creare hype attorno alla loro coppia, per tornare presto sul piccolo schermo e per diventare influencer su Instagram. Del resto, proprio nelle ultime settimane, si è parlato della volontà di Gianmarco di partecipare al Grande Fratello anche se, stando ad un recente aggiornamento di Deinira Marzano, la redazione del reality show di Canale 5, che questo anno passa nelle mani di Simona Ventura, non lo avrebbe neppure contattato.

Nel frattempo, arrivano nuove segnalazioni su una possibile rottura in vista tra Gianmarco e Cristina ma nessuno dei due ha parlato della questione, continuando a tenere un silenzio social assordate. Nelle ultimissime ore, tuttavia, ecco che Lorenzo Pugnaloni ci fornisce un altro colpo di scena inaspettato che riguarda questa coppia che forse non è più una coppia.

Uomini e Donne, Cristina insieme ad un altro?

Continuano le segnalazioni su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La coppia di Uomini e Donne, secondo Deianira Marzano, starebbe affrontando una grande crisi nata in particolare modo da parte del tronista romano al quale non sarebbe mai del tutto scattato il sentimento per l’affascinante corteggiatrice. Pugnaloni, invece, fa notare che nelle ultime ore Cristina si è trovata ad un compleanno con un altro uomo ma sembra aver fatto un po’ di tutto per non farlo notare.

“Ieri Cristina era sicuramente al compleanno di ****** (censuriamo volontariamente il nome del ragazzo per privacy). Le foto coincidono, nessuna foto insieme, ma troppe coincidenze: lei pubblica uno scatto e lui poco dopo posta lo stesso luogo […] Nulla di male, ma che nessuno dei due né gli amici presenti abbia pubblicato una sola foto insieme è strano, molto strano”.

L’esperto di gossip ha fatto notare che sembra molto strano tutto questo mistero su questa festa, dato che se fosse un semplice amico non ci sarebbe nulla di male a condividere un momento così speciale con lui. Voi cosa ne pensate? Sicuramente su questa coppia sono state dette tante cose, loro non hanno mai parlato salvo pochissimi interventi, e questo non ha aiutato a capire la situazione ed evitare nuove segnalazioni.

