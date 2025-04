Uomini e Donne, nuova segnalazione su Cristina Ferrara: il gesto social non passa inosservato

News VIP

Cristina Ferrara continua ad essere al centro dell’attenzione e delle critiche del pubblico di Uomini e Donne. La corteggiatrice di Gianmarco Steri non ispira fiducia agli spettatori, soprattutto dopo le ultime segnalazioni, che sembrano confermare che tra lei e un noto calciatore ci sia stato un flirt. Ecco cosa è successo e la mossa social che non è passata inosservata.

Uomini e Donne, Cristina prende in giro Gianmarco?

Gianmarco Steri ha deciso di incentrare il suo percorso come tronista di Uomini e Donne sulla conoscenza di tre corteggiatrici in particolare, ovvero Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Sin dalle prime esterne è apparso palese l’interesse fisico del romano per Cristina, la quale tuttavia non ha fatto un’ottima impressione al pubblico del dating show di Canale 5. Cristina, infatti, appare come un clone di precedenti corteggiatrici che hanno fatto la storia del programma, in più la sua amicizia con Rama Lila e continue segnalazioni sul suo conto non hanno fatto che incrementare la sfiducia nei suoi confronti. Anche gli amici di Gianmarco, che amano commentare le puntate su Instagram, hanno espresso più di qualche perplessità nei confronti di Ferrara, anche se il tronista continua a tenerla in studio nonostante i furiosi battibecchi.

Dopo il loro bacio, infatti, la corteggiatrice non si è presentata in esterna e Steri l’ha accusata di volerlo manipolare e di non avere interesse, ma sembra che nelle Anticipazioni delle ultime registrazioni la situazione cambierà drasticamente. A finire nel mirino del tronista, infatti, è Francesca mentre Cristina farà con lui una bella esterna e sarà anche difesa in studio dagli attacchi delle rivali. Ma Cristina è sincera con Gianmarco o lo sta prendendo in giro per amore delle telecamere?

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Cristina

Mentre nelle nuove puntate di Uomini e Donne sembra tornare il sereno tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la corteggiatrice torna al centro delle polemiche per una nuova segnalazione. Poche settimane fa, infatti, si è parlato di un flirt conclamato tra lei e un calciatore e in tanti hanno dato credito alle voci di corridoio, dato che purtroppo Cristina appare molto finta e costruita nei suoi modi in studio. Ora, Lorenzo Pugnaloni ha fatto notare che magicamente il segui al calciatore è sparito dalla pagina Instagram ufficiale della corteggiatrice, e che anche lo sportivo in questione ha ricambiato la mossa.

"Cristina ha unfollowato il calciatore con cui si diceva fosse legata in qualche modo, e anche lui ha fatto lo stesso con lei. Mi sembra abbastanza lampante e certo che i due si siano sentiti”.

Questo il commento dell’esperto di gossip perfettamente condivisibile anche dal pubblico del dating show di Canale 5. Possibile che, per evitare ulteriori pettegolezzi, Cristina abbia semplicemente voluto tagliare ogni legame con questo ragazzo? Certo è che la concomitanza degli eventi è sospetta e che in tanti stanno chiedendo a Gianmarco di stare molto attento alla sua scelta, dal momento che pochi credono he Ferrara sia lì per corteggiare veramente lui, piuttosto per farsi vedere davanti le telecamere da tutta Italia.

