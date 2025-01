Uomini e Donne, noto Cavaliere del Trono Over lascia il programma: ecco di chi si tratta

News VIP

Amatissimo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, ecco di chi stiamo parlando.

Nel corso degli anni, nello studio di Uomini e Donne, si sono avvicendati diversi protagonisti che hanno entusiasmato o fatto discutere il pubblico. Uno, in particolare, ha sempre trovato l’appoggio di tutti per la sua eleganza e le sue maniere galanti, stiamo parlando di Alessandro Rausa. Il cavaliere ha trovato l’amore e ora sembra aver deciso di lasciare per sempre il programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro Rausa e Maria Teresa innamorati

Nel parterre maschile del trono over c’è un cavaliere che spicca per la sua eleganza e compostezza e per la sua indiscutibile vena di vero cavaliere. Stiamo parlando di Alessandro Rausa, l’ultra-novantenne che ha conquistato il pubblico del dating show di Maria De Filippi, forse l’unico ad aver messo d’accordo tutti negli ultimi anni. Per chi segue il programma di Canale 5, è ancora ben impressa nella memoria la conoscenza tra Rausa e Pinuccia, la dama di Vigevano che avrebbe fatto carte false per farlo innamorare e che, invece, si è dovuta accontentare di una tiepida amicizia e di un frettoloso addio al programma dopo le varie discussioni con Tina Cipollari, e sembra anche un forte scontro con la padrona di casa.

Ma Alessandro, nonostante la sua veneranda età, non si è mai arreso e non è mai sceso a compromessi finendo con il trovare veramente l’amore. Il cavaliere pugliese, originario di Presicce, infatti, si è innamorato di Maria Teresa e con le forma una bellissima coppia. Nonostante abbia fatto la sua scelta, condiviso dalla dama che ha accettato di buon grado di fare coppia fissa con il cavaliere, Alessandro è stato invitato da Maria De Filippi a rimanere a Uomini e Donne e ha accettato, felice per questa richiesta che testimonia il grande amore che tutti provano per lui e per la sua passione per Vasco Rossi. Ora, tuttavia, qualcosa sta per cambiare e recenti rumors riportano il futuro addio di Rausa al programma: ecco perché.

Uomini e Donne, Alessandro Rausa lascia il programma

Dopo diverse stagioni di successo come protagonista del trono over di Uomini e Donne, mettendo d’accordo tutti i fan del programma di Maria De Filippi, Alessandro Rausa ha deciso di ritirarsi. Si mormora che i viaggi dalla Puglia a Roma siano diventi per lui sempre più faticosi data la sua età anagrafica, che segna la bellezza di 93 anni. Inoltre, Alessandro ha raggiunto lo scopo per il quale si partecipa al dating show di Canale 5, ovvero ha trovato l’amore con la dolce Maria Teresa, con la quale si vede regolarmente anche lontano dallo studio.

Un addio che un po’ tutti si aspettavano ma che comunque dispiace, dato che la presenza di Rausa è indice di eleganza e risposte piene di rispetto. Cosa ci aspetta nelle nuove puntate di Uomini e Donne a gennaio 2025? La tronista Martina De Ioannon è vicina alla scelta, divisa tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, mentre la collega Francesca Sorrentino ha fatto scendere nuovi corteggiatori, ma non è detto che li terrà tutti nella sua corte. Michele Longobardi, invece, verrà cacciato in lacrime dopo una segnalazione scioccante. Nuove conoscenze anche per Gemma Galgani, dopo la delusione con Fabio, ma non mancheranno scontri tra la dama torinese e Tina Cipollari, soprattutto dopo l’intervista dell’opinionista a Belve.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.