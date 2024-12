Uomini e Donne, nota ex Corteggiatrice annuncia la Gravidanza: ecco di chi si tratta

News VIP

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che h già fatto parlare di sé diventando medico, ha annunciato di essere in dolce attesa.

Nello studio di Uomini e Donne, in oltre vent’anni di messa in onda, sono passati tanti volti ma qualcuno è rimasto nel cuore del pubblico anche a distanza di tempo. È questo il caso di Marta Pasqualato, che dopo aver corteggiato Nicolò Brigante, ha deciso di dedicarsi alla sua carriera ed è diventata un medico. La notizia dell’ultima ora è che Marta è in dolce attesa e lo ha annunciato così su Instagram.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Marta Pasqualato?

Nel 2018, Marta Pasqualato ha preso parte a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice durante il trono di Nicolò Brigante. La corteggiatrice si è fatta notare per il suo carattere deciso ed è arrivata fino in fondo al percorso, facendosi amare dal pubblico del dating show di Canale 5 che ha tifato per lei anche quando era chiaro a tutti che la scelta del tronista sarebbe ricaduta sulla rivale Virginia Stablum. Sono passati diversi anni da quel momento e ad oggi Virginia è felicemente fidanzata con Luca Vezil, storico ex fidanzato di Valentina Ferragni, mentre Marta ha ritrovato l’amore con Nicolò Del Mela con il quale forma una coppia molto affiatata.

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Marta ha deciso di non continuare il percorso televisivo e di non concentrarsi sul mondo dei social, cercando di diventare influencer come tante sue colleghe, preferendo piuttosto riprendere gli studi di Medicina e laurearsi, diventando poi un medico di base. Questa notizia ha fatto il giro del web dato che è raro trovare un’ex partecipante del programma di Maria De Filippi che preferisce una carriera così particolare rispetto a quella più semplice di comunicazione sui social. Mentre Brigante è finito in secondo piano e sono tanti anni che non si parla di lui nel mondo del gossip, Pasqualato è finita al centro dei pettegolezzi quando, pochi giorni fa, ha dato una bella notizia ai suoi fan su Instagram.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato è in dolce attesa!

Dopo aver ripreso la carriera di medico ed essere diventata un medico di base, lasciandosi Uomini e Donne alle spalle come un bel ricordo, Marta Pasqualato ha ritrovato l’amore al fianco di Nicolò Del Mela del quale è pazzamente innamorata. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha deciso di acquistare casa con il suo nuovo compagno, partendo dalle fondamenta ovvero scegliendo di costruirla da zero per scegliere insieme ogni dettaglio. Ma non è tutto. La coppia ha annunciato pochi giorni fa di essere in attesa del loro primo figlio insieme, attraverso una serie di dolcissimi scatti pubblicati su Instagram, dove Marta è seguita da ben 298mila followers.

“Con l’adrenalina ancora a mille dall’emozione, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare. Attendiamo impazientemente di conoscerti scriciolino, la tua Mamma e il tuo Papà”.

Queste le dolcissime parole di Marta, che hanno trovato subito tantissimi auguri da parte di ex volti noti di Uomini e Donne come Nilufar Addati, Vittoria Deganello ma anche Nicolò Federico Ferrari con il quale era nata una bella amicizia durante il percorso nel programma di Canale 5. Cosa ne pensate?

