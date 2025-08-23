TGCom24
Uomini e Donne, nota ex corteggiatrice annuncia di aver ritrovato l'amore!

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, molto amata dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, ritrova l'amore.

Uomini e Donne, nota ex corteggiatrice annuncia di aver ritrovato l'amore!

Nel corso degli anni, nello studio di Uomini e Donne, sono passati tanti volti e alcuni di essi hanno fatto affezionare particolarmente il pubblico come nel caso di Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Davide Donadei. Proprio lei ha ritrovato l’amore e lo celebra sui social, con un post super romantico.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore innamorata

Mentre slittano le date delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, con grande dispiacere dei fan del dating show di Maria De Filippi che attendono con impazienza il ritorno in tv del programma di Canale 5, un’ex corteggiatrice amatissima è tornata al centro dell’attenzione. Stiamo parlando di Beatrice Buonocore, che è approdata nello studio per corteggiare Davide Donadei, ed è diventata davvero molto amata dal pubblico che è rimasto male quando il tronista pugliese ha scelto Chiara Rabbi. Nonostante fosse molto stimata, Beatrice non è più tornata a Uomini e Donne come corteggiatrice e neppure come tronista, sebbene molti si aspettavano di rivederla sul trono più famoso della televisione italiana.

Nel frattempo, Davide e Chiara hanno fatto coppia fissa per diverso tempo e lei si è anche trasferita in Puglia per aiutarlo con il ristorante di famiglia, fino a quando la romana ha annunciato la rottura tra un mare di polemiche e recriminazioni reciproche, tra accuse di tradimenti e altro. Beatrice, invece, che fine ha fatto? La ragazza è tornata alla sua vita di tutti i gironi sempre con il sogno di diventare una cantante affermata, riscuotendo un ottimo successo su Instagram dove, ad oggi, è seguita da 195mila followers. Beatrice, inoltre, è una ragazza innamorata: ecco di chi!

Uomini e Donne, Beatrice si fidanza!

Dopo aver chiuso il capitolo Uomini e Donne, Beatrice Buonocore è tornato alla sua passione per il canto, potendo contare su un nuovo pubblico su Instagram visto il suo successo in tv, dovuto al suo percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi. Beatrice ha ritrovato l’amore con Ettore Casadei ma la relazione, nonostante le ottime premesse, non è decollata e così la giovane emiliana è tornata a cercare l’amore.

Questa volta sembra essere arrivato grazie a Giuseppe Romano, nuovo fidanzato originario di Brindisi che vive in Romagna e ha 25 anni, con il quale ha fatto un bellissimo viaggio ad Agrigento come dimostrano le foto pubblicate su Instagram pochi giorni fa. Una nuova serenità grazie a Giuseppe, arrivata dopo uno scontro social con l’ex rivale Chiara Rabbi, che l’ha tirata in ballo dopo la rottura con Davide Donadei, lasciando intendere di aver pensato che tra Chiara e l’ex tronista ci fosse stata una scappatella alle sue spalle.

Guida TV