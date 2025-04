Uomini e Donne non va in onda oggi: quando torna e cosa è successo nelle ultime Puntate

News VIP

Salta l'appuntamento con la nuova puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 25 aprile 2025. Ecco quando torna il programma di Canale 5 e il riassunto delle ultime puntate.

Uomini e Donne si prende una pausa oggi, venerdì 25 aprile 2025 ovvero il giorno della Liberazione. Il dating show di Maria De Filippi torna lunedì 28 aprile 2025 al consueto orario, ma nel frattempo vediamo cosa è successo durante questa ultima settimana tra i protagonisti del trono classico e del trono over.

Uomini e Donne non va in onda, ecco perché

Come di consueto, in occasione delle festività, Uomini e Donne salta l’appuntamento quotidiano su Canale 5 e oggi, venerdì 25 aprile 2025, non andrà in onda lasciando il posto alla soap turca The Family. Ma niente paura, il dating show di Maria De Filippi torna con una normale programmazione lunedì 28 aprile 2025, con i protagonisti del trono over e del trono classico. Scopriamo intanto cosa è successo nel corso di questa ultima settimana con un breve riassunto. Partiamo con Sabrina Zago, una delle dame più chiacchierate del parterre femminile, che sembra molto presa dalla nuova conoscenza con Guido. Spinta dagli opinionisti, Sabrina ha accettato anche il corteggiamento di Andrea, un cavaliere che ha le idee chiare a differenza del suo collega, ma ha poi chiuso la conoscenza perché molto più interessata a Guido, al quale ha proposto anche di uscire insieme. Il cavaliere, dopo uno svenimento dietro le quinte, ha comunicato la sua intenzione di conoscere meglio anche Gloria Nicoletti, lasciando Sabrina amareggiata e delusa, al punto di minacciare di lascare Uomini e Donne.

Mentre la dama viene fermata da Gemma Galgani, Alessio Pilli Stella ha fatto un clamoroso scivolone, perdendo la calma davanti a tutti con Valentina. La giovane dama, stanca di essere sempre tenuta in disparte nonostante le diverse settimane di frequentazione, ha chiesto anche il numero di Pierpaolo, scatenando l’ira funesta di Alessio. Una scena che ha fatto molto discutere i fan del programma, a causa della veemenza del cavaliere dagli occhi azzurri.

Uomini e Donne, cosa è successo nelle ultime puntate

Torniamo a parlare di Gemma Galgani, che ha provato a sedurre Arcangelo durante un appuntamento romantico, baciando il cavaliere e mostrandosi davvero molto interessata ad andare oltre nella conoscenza. Arcangelo, tuttavia, le ha dato un bel dispiacere quando ha confidato di nutrire un certo interesse per Marina, che trova attraente al punto di pensare già ad un loro ipotetico bacio. Boccone amaro per Gemma, che torna al suo posto sconsolata ma non si arrende con il cavaliere. Infine, non possiamo non parlare della clamorosa figuraccia di Giovani. Il cavaliere ha chiuso con Luana, asserendo di averla conquistata e di esserne ormai annoiato, salvo poi contattarla durante la settimana per chiederle una nuova possibilità.

Sapendo, tuttavia, che Giovanni ha ricevuto un messaggio da Francesca, sua ex conoscenza, Luana ha deciso di non dormire a casa sua e di aspettare l’appuntamento in studio per chiarire la situazione. Interpellata, Francesca ha confermato di essere stata contattata da Giovanni, che le avrebbe detto che lei è la donna che più di tutte fa per lui, ma di non aver accettato l’invito a cena poiché molto scettica.

