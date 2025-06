Uomini e Donne, non solo uomini: ecco cosa unisce Ida Platano e Roberta Di Padua

News VIP

Ida Platano e Roberta Di Padua sono state rivali nello studio di Uomini e Donne, eppure sembra che abbiano più cose in comune del previsto. Ecco perché.

Nello studio di Uomini e Donne, così come nascono amori e storie romantiche, nascono anche alcune rivalità che regalano momenti di altissimo trash. Senza dubbio quella tra Ida Platano e Roberta Di Padua continua a tenere banco a distanza di anni, anche se sembra che tra le due dame vi siano molte più cose in comune del previsto. Ecco perché.

Uomini e Donne, Ida e Roberta rivali

Tra le inimicizie più famose di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, quella tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Le due dame sono state grandi protagoniste per lunghe stagioni del dating show di Maria De Filippi, e spesso e volentieri hanno avuto in comune l’interesse per il medesimo uomo, che ovviamente le ha portate l’una contro l’altra. Certo ci sono stati anche chiarimenti e abbracci, ma non è nata un’amicizia per ovvi motivi. Ma partiamo dall’inizio. Ida ha vissuto una love story tormentata con Riccardo Guarnieri, che potrebbe tornare nel trono over di Uomini e Donne il prossimo anno, e durante una delle loro rotture il cavaliere ha deciso di iniziare a frequentare Roberta.

La relazione, tuttavia, non è decollata e Guarnieri è tornato da Ida per poi chiudere per sempre anche con lei, dato che i loro caratteri sono in compatibili nonostante il grande sentimento che li ha legati e travolti. Ma non è stato lui l’unico uomo in mezzo alle due dame. Pochi mesi dopo, infatti, Roberta si è invaghita di Alessandro Vicinanza ma lui ha preferito conoscere meglio Ida Platano. Il cavaliere salernitano si è innamorato follemente di Ida e i due hanno lasciato insieme il programma con grande dispiacere di Roberta, che non ha mai nascosto di essere sinceramente interessata a lui. L’anno successivo, tuttavia, Ida è tornata come tronista a Uomini e Donne e così Alessandro e Roberta si sono dati una seconda occasione, e finalmente il loro amore è sbocciato. Il cavaliere e la dama del trono over formano una coppia bellissima e molto affiatata, e hanno tanti progetti tra cui quello di costruire una famiglia con l’arrivo di un bambino.

Uomini e Donne, cosa hanno in comune Ida e Roberta

Insomma, a causa degli uomini che hanno avuto in comune ma che si sono anche in qualche modo litigate nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua sono sempre state viste come due antagoniste dal pubblico del dating show di Maria De Filippi. In realtà, osservando le rispettive pagine Instagram, è possibile notare che tra loro ci sono diverse passioni in comune. Partiamo da quella per l’estetica. Roberta si è sottoposta ad una dieta per dimagrire e si prende cura del suo corpo, mentre Ida è diventata una grande appassionata di palestra.

Poi Platano gestisce un centro di bellezza dedicato in particolare ai capelli e anche Roberta tiene tantissimo alla sua fluente chioma. Inoltre, entrambe amano cucinare piatti sfiziosi ma sani, tanto che la dama di Cassino ha recentemente aperto un profilo Instagram dedicato proprio alle sue ricette, e così anche Ida documenta ogni giorno i suoi pasti e le sue ricette. Insomma, anche se sono state divise dal destino di amare gli stessi uomini, Ida e Roberta non sono poi così diverse tra loro.

