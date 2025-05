Uomini e Donne, nessuna crisi tra Claudia e Giorgio: la dama smentisce pubblicamente

News VIP

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio in crisi? La dama del trono over di Uomini e Donne mette a tacere le chiacchiere.

Cosa succede tra Claudia d’Agostino e Giorgio Edipio? La coppia ha lasciato Uomini e Donne pochi mesi fa ma ora si parla di crisi, una crisi anche molto profonda. La dama ha deciso di rompere il silenzio e ha smentito tutto, lanciando una bella frecciatina anche a chi ha diffuso l’indiscrezione sul suo conto.

Uomini e Donne, è davvero crisi tra Claudia e Giorgio?

Dopo aver chiuso in modo poco pacifico la sua frequentazione con Diego Tavani, Claudia D’Agostino ha iniziato a conoscere meglio Giorgio Edipio e per lui ha provato immediatamente forti sentimenti. La dama salernitana ha ammesso di essere molto presa dal cavaliere, che invece è rimasto fermo sulla sua idea di procedere per gradi spiegando di aver avuto brutte esperienze, che lo hanno portato a costruire un muro. Nonostante le insicurezze, Giorgio alla fine ha capitolato davanti al forti sentimenti di Claudia e i due hanno lasciato insieme Uomini e Donne.

Pochi giorni fa, tuttavia, Lorenzo Pugnaloni a fatto sapere che la coppia starebbe vivendo una profonda crisi di coppia, una situazione complessa che potrebbe portarli a lasciarsi sempre sempre. La notizia si è immediatamente diffusa sul web, anche perché proprio in quegli stessi giorni si è parlato della crisi di un’altra coppia del trono over, quella composta da Giuseppe e Rosanna che hanno confermato di essere in maretta e in discussione. Vedendo l’interesse che si è sollevato verso la sua vita privata, Claudia ha deciso di prendere parola in prima persona e ha replicato ai gossip grazie ad una Ig Stories, smentendo categoricamente tutto. Ecco cosa ha scritto l’ex dama del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Claudia nega la crisi con Giorgio

Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio si stanno lasciando? Il pubblico di Uomini e Donne segue sempre con molto interesse le coppie che si formano nello studio del dating show di Maria De Filippi, e tutti sono rimasti sconvolti dalla notizia della crisi di coppia tra Claudia e Giorgio, che fino a poche settimane fa apparivano innamoratissimi sui social. E proprio tramite Instagram, dove conta oltre 46mila followers, Claudia ha voluto fare chiarezza. La dama si è mostrata in primo piano con Giorgio poco dietro in strada, mentre portano a passeggiare il loro cagnolino, mandando una bella frecciatina a Pugnaloni che, secondo lei, avrebbe inventato tutto solo perché non gli ha mai concesso qualche anticipazione.

“Che stupenda crisi, gli altri inventano”.

Ha scritto Claudia, smentendo così le voci sulla crisi con Giorgio. La relazione procede a gonfie vele e i due sono molto innamorati, fanno progetti insieme e trascorrono insieme più tempo possibile. Insomma, nulla di strano forse solo un’assenza social dettata dagli impegni della vita vera.

