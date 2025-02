Uomini e Donne, nessun post social dalla pagina ufficiale del dating show per la scelta di Francesca Sorrentino

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, mercoledì 19 febbraio, è andata in onda la scelta di Francesca Sorrentino. Una scelta che non è stata però celebrata da nessun post social da parte della pagina ufficiale del programma.

Dopo diversi mesi, ieri, mercoledì 19 febbraio, è andata in onda su Canale 5, la scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: la tronista ed ex protagonista di Temptation Island aveva inizialmente deciso di rinunciare al trono, dopo aver allontanato Gianmarco Meo, del quale non si fidava affatto. Poi, dopo un momento di riflessione ha scelto Gianluca Costantino e i due hanno lasciato il programma. A stupire, sui social, è stata l'assenza di post dedicati alla coppia da parte delle pagine ufficiali del dating show.

Uomini e Donne, nessun post social per la scelta di Francesca Sorrentino: non passa inosservato il silenzio della pagina ufficiale del dating show

I fan del dating show condotto da Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di chiedersi perché da parte delle pagine social ufficiali della trasmissione non ci sia stato alcun post per festeggiare la fine del trono di Francesca Sorrentino. Quando venne registrata la scelta di Martina De Ioannon, infatti, venne insolitamente rivelata proprio dalla pagina Instagram di Uomini e Donne, ancor prima dell'uscita delle anticipazioni. Non solo, la pagina ufficiale del dating show rivelò in anteprima anche che Gianmarco Steri era stato scelto per diventare il nuovo tronista!

Perciò, questo silenzio social ha sorpreso non poco i fan, che si sono interrogati sulle possibili motivazioni. La scelta di Francesca Sorrentino è stata certamente una scelta anomala, dato che l'intento della tronista era quello di abbandonare la trasmissione e porre fine al trono. A farle cambiare idea era stato Gianluca Costantino, con cui Francesca ha avuto un confronto al centro studio e che si è concluso con la decisione comune di lasciare la trasmissione e conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Sebbene al centro studio non siano mancati i baci e gli abbracci tra i due diretti interessati e il pubblico abbia applaudito, sono mancati i petali rossi per accompagnare l'uscita di Francesca e Gianluca. Oltre alla "scelta anomala" della tronista, forse, a spingere le pagine social ufficiali del dating show a non dedicare alcun post alla coppia potrebbe essere stata anche la notizia, oramai confermata, che tra Francesca e Gianluca sarebbe finita dopo pochi giorni dalla loro uscita dal programma.

Uomini e Donne, le prime parole di Gianluca Costantino dopo la fine della storia con Francesca Sorrentino

La scelta di Francesca Sorrentino ha sollevato non poche perplessità da parte del pubblico di Uomini e Donne: l'ex tronista, infatti, è parsa a molti poco coinvolta da entrambi i suoi corteggiatori, ma nessuno si aspettava che la sua frequentazione con Gianluca Costantino durasse solo pochi giorni. Nel giro di poco, infatti, si sono diffuse voci preoccupanti sul silenzio dell'ex tronista verso il corteggiatore, rumors confermati dagli esperti del web, come Lorenzo Pugnaloni.

Dalla sua pagina Instagram, infatti, Pugnaloni ha rivelato che "Francesca l'ha visto molto diverso rispetto a quando erano nel programma. Troppo concentrato su di sé" e da qui la decisione di riconsiderare i suoi sentimenti e chiudere la loro frequentazione. Dopo la messa in onda della scelta, nella puntata di ieri, mercoledì 19 febbraio, Gianluca Costantino ha rotto il silenzio sulla fine della conoscenza con l'ex tronista.

Su Instagram, Gianluca ha pubblicato un bilancio della sua esperienza nel dating show, rignraziando tutte le persone che ha conosciuto e la redazione per la vicinanza e la professionalità. Nelle sue parole spazio anche per Maria De Filippi e la stessa Francesca Sorrentino "per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi mesi".

