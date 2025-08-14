Uomini e Donne, negli ultimi nove anni di trasmissione solo dodici coppie del Trono Classico stanno ancora insieme

News VIP

Un bilancio degli ultimi anni di Uomini e Donne, tra coppie ancora innamorate, troni finiti con clamorose cacciate e coppie durate neppure un mese.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati di sempre, seguito da milioni di spettatori ma anche argomento di discussione sui social. Ma quante coppie si sono formate nel corso degli ultimi anni e quanti flop si sono registrati tra i protagonisti del trono classico? Ecco un’analisi.

Uomini e Donne, bilancio delle coppie del trono classico

Da oltre un ventennio Maria De Filippi raccoglie un clamoroso successo con Uomini e Donne, uno dei pochi programmi che non si è fermato neppure durante la pandemia perché la presentatrice sa sempre come cavarsela, anche nei momenti più bui. Mentre si aspetta l’inizio della nuova stagione e si attende la prima registrazione di questo anno con grande impazienza, dato che dovrebbero essere presenti anche i protagonisti di Temptation Island pronti a parlare dopo la fine del reality di Canale 5, il sito Vicolodellenews ha fatto un bilancio.

In particolare sono state analizzate le coppie del trono classico, i tronisti che hanno lasciato il trono senza una scelta ma anche quelli cacciati dalla redazione. Nel corso dell’ultima stagione televisiva, ad esempio, solo Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono usciti da Uomini e Donne fidanzati, poi ben tre tronisti sono stati cacciati per aver volato il regolamento in modo talmente palese da non poter far finta di nulla, e infine Francesca Sorrentino è uscita senza scegliere accettando comunque di conoscere meglio Gianluca Costantino, con il quale è finita dopo pochi giorni. Dal 2017, dunque in un arco temporale di nove anni, quale potrebbe essere il bilancio?

Uomini e Donne, solo 12 coppie del trono classico stanno ancora insieme

Negli ultimi nove anni a Uomini e Donne sono passati 67 tronisti ma non si sono formate tante coppie come qualcuno potrebbe aver sperato. I fan del dating show di Maria De Filippi, infatti, sanno che molti tronisti non hanno neppure scelto abbandonando prima il trono, mentre altri hanno scelto qualcuno che hanno salutato a poche settimane dalla fine del programma di Canale 5. I flop sono stati ben 24, mentre 16 sono usciti senza scegliere (uno di loro ha ricevuto un No). Le coppie che hanno resistito abbastanza da poter essere considerate tali sono state 14 anche se poi, appunto, si sono lasciate. Sono 12, invece, le coppie che ancora resistono con qualche dubbio su Cristina Ferrare e Gianmarco Steri che sono in crisi secondo il gossip. Cosa ne pensate di questi dati?

