Uomini e Donne, Nadia Di Diodato punta a diventare Influencer? Il sospetto

News VIP

Nadia Di Diodato vuole fare l’influencer dopo Uomini e Donne? Il popolo del web nota un dettaglio e si scatena la polemica.

Uomini e Donne regala ai suoi partecipanti una certa notorietà e non è un mistero che molti volti usciti dal programma abbiano saputo sfruttarla nel migliore dei modi, diventando influencer molto amate. Anche Nadia Di Diodato punta a questa carriera? Gli ultimi movimenti social dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri fanno sorgere il dubbio.

Uomini e Donne, Nadia influencer?

Non è un mistero che molte protagoniste di Uomini e Donne, una volta conclusa l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, abbiano approfittato della grande popolarità raggiunta per diventare influencer. Ne è un esempio Giulia De Lellis, tra le prime a lanciarsi nel mondo dei social tra sponsorizzazioni e lavori come testimonial, forte dell’entusiasmo delle sue numerose fan che l’hanno continuata a seguire nel corso degli anni, fino a spingerla a provare a diventare una vera e propria imprenditrice con successo. Ci sono poi anche Beatrice Valli, la sorella Ludovica e tante altre più o meno famose.

Nadia Di Diodato ha raccolto consensi con il suo percorso a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Gianmarco Steri, dal quale ha ricevuto un sonoro no durante la scelta, dal momento che il tronista romano ha preferito concludere questa esperienza al fianco di Cristina Ferrara, della quale è molto innamorato. Nadia ha pubblicato alcuni video in camerino che hanno fatto tutti pensare che fosse tornata in studio per registrare la sua presentazione come nuova tronista, poi tuttavia ha pubblicato anche la foto di un misterioso ragazzo che potrebbe essere il suo fidanzato. Dunque, non è chiaro se vedremo o meno l’aspirante giornalista romana a Uomini e Donne a settembre, mentre è chiaro che anche lei ha ceduto alle lusinghe della vita da influencer.

Uomini e Donne, polemica per Nadia Di Diodato

Dopo la sua esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, Nadia Di Diodato ha visto la sua popolarità crescere in modo esponenziale tanto che su Instagram è arrivata già ad oltre 86mila followers. Nelle ultime ore, Nadia ha pubblicato una serie di Ig Stories mostrando borse e gioielli che le hanno inviato alcuni brand.

Insomma, la romana ha iniziato a fare qualche piccola sponsorizzazione e noi non ci vediamo nulla di male, non sarebbe la prima né l’ultima, e del resto non fa danno a nessuno. Sul web, tuttavia, è partita implacabile la polemica su questo argomento dal momento che molti hanno criticato la scelta di Nadia, accusandola di volere visibilità mentre ha cercato di farsi sempre passare per una ragazza non attaccata alle telecamere, e accusando la rivale Cristina Ferrara del contrario. Voi cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.