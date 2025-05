Uomini e Donne, Nadia Di Diodato mette a tacere Tina Cipollari: cosa è successo

News VIP

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha mosso un’accusa alle corteggiatrici di Gianmarco Steri, che si sono mostrate in tregua sapendo che tra pochi giorni il tronista romano avrebbe fatto la sua scelta. Nadia Di Diodato prende la parola e mette a tacere l’opinionista, trovando l’appoggio del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina contro le corteggiatrici di Gianmarco

Gianmarco Steri ha annunciato di essere finalmente pronto a fare la sua scelta, ma prima vuole passare con le sue corteggiatrici un’ultima giornata insieme, per avere le idee ancora più chiare. Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, si sono mostrate emozionate ma anche felici per questo annuncio, dopo tanti mesi trascorsi in studio e diverse tensioni tra loro ma anche con il tronista romano. Mentre Gemma Galgani perde la testa, attaccando animatamente Arcangelo che l’ha scaricata ma anche le sue rivali Cinzia e Marina, le corteggiatrici di Gianmarco si sono mostrate insolitamente serene tra loro.

Durante tutto il percorso, Nadia e Cristina se le sono suonate per così dire, attaccandosi e fronteggiandosi a più riprese, un po’ per competizione un po’ per gelosia, e mettendo anche spesso in crisi Gianmarco che si è trovato così diviso tra le due litiganti. Ora, tuttavia, con la scelta all’orizzonte, Nadia e Cristina si sono mostrare più serene e pronte a collaborare, sapendo quanto un’ultima giornata insieme può contare per essere la scelta del tronista, senza polemiche e tensioni inutili. Questo, tuttavia, non ha fatto molto piacere a Tina Cipollari che ha preso la parola per accusare le due ragazze di essersi spersonalizzate proprio alla fine del percorso, mettendo da parte la lotta per lo stesso ragazzo solo per quieto vivere. A questo punto, infastidita, Nadia ha preso parola e ha zittito la verace opinionista. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Nadia zittisce Tina

Quando Tina Cipollari ha preso parola per accusare le due corteggiatrici di Gianmarco Steri di essersi spersonalizzate, dato che durante tutto il percorso a Uomini e Donne se ne sono dette di cotte e di crude e ora sembrano andare d’amore e d’accordo, Nadia Di Diodato ha deciso di intervenite. Cristina Ferrara ha assicurato di non essere diventata amica della collega romana e che questo non potrà mai accadere, dato che sono interessate allo stesso ragazzo, ma di aver stretto una tregua per godersi in pace la fine della loro avventura. Nadia, invece, ha replicato prontamente a Tina facendole notare quanto fosse sbagliato il suo concetto:

“Già il concetto di lottare per un ragazzo è sbagliato alla base".

Questa frase ha zittito immediatamente Tina, che ha cambiato atteggiamento, ed è piaciuta molto al pubblico di Uomini e Donne, che ha trovato Nadia estremamente matura, dato che nel 2025 è abbastanza impensabile prendersi a capelli con un’altra donna per un ragazzo. Cosa ne pensate? La scelta di Gianmarco dovrebbe andare in onda la prossima settimana, più precisamente il 27 maggio 2025 su Canale 5.

