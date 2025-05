Uomini e Donne, Nadia Di Diodato ''ha reagito male'' alla non scelta: ecco i dettagli

News VIP

Come ha reagito Nadia Di Diodato alla non scelta di Gianmarco Steri? Ecco i dettagli su quello che è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne e le mosse social della corteggiatrice.

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne. Il tronista romano ha scelto di lasciare il programma insieme a Cristina Ferrara, ma come l’ha presa Nadia Di Diodato? Stando alle Anticipazioni, la corteggiatrice l’ha presa male poi sui social ha pubblicato una foto criptica. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto

Poche ore fa si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne e Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. Il tronista romano ha fatto un percorso molto particolare, dovendo sicuramente confrontarsi con le grandi aspettative del pubblico derivate dal suo precedente percorso come corteggiatore di Martina De Ioannon, ricevendo oltre 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici per poi iniziare la sua faticosa selezione, che l’ha portato a concentrarsi su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Dopo aver conosciuto meglio le due ragazze, Gianmarco ha scelto Cristina ma come l’ha presa Nadia?

Durante il suo percorso nello studio del dating show di Canale 5, la corteggiatrice romana si è mostrata sempre molto sicura di sé ma con l’avanzare del tempo ha mostrato anche le sue fragilità, e soprattutto di tenere davvero molto a Gianmarco, del quale ha confidato di essere in procinto di innamorarsi davvero. Stando alle Anticipazioni diffuse da Gemma Palagi, Nadia ha preso molto male il rifiuto, aveva la voce rotta dall’emozione ed era sul punto di piangere. La romana ha confidato di essere delusa perché ha creduto alle parole che lui le ha detto nelle ultime esterne, poi ha fatto un ironico “in bocca al lupo” a Gianmarco e lo ha salutato normalmente. C’è da dire che più volte Nadia ha espresso al tronista il dubbio di non arrivargli quanto Cristina, o di essere la parte razionale che lo spingeva a continuare a conoscerla solo perché sarebbe stata una scelta più semplice e sicura, dunque sicuramente questi pensieri le saranno balenati in mentre quando è stata rifiutata.

Uomini e Donne, Nadia sui social dopo la scelta di Gianmarco

Nadia Di Diodato non è stata la scelta di Gianmarco Steri, che le ha preferito Cristina Ferrara per la quale ha provato, sin da subito, un’attrazione fuori dal comune. Sembra che la corteggiatrice romana abbia lasciato lo studio di Uomini e Donne quasi in lacrime, visibilmente delusa dalla decisione del tronista ma cosa è successo dopo? Dopo l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Nadia è tornata su Instagram con una foto criptica. La giovane aspirante giornalista, infatti, ha pubblicato nelle sue Ig Stories uno scatto della sua spesa consolatorio, tra vino e cioccolatini e biscotti, taggando una delle sue migliori amiche.

Sembra proprio che Nadia abbia deciso di voltare pagina iniziando dalle persone che la fanno stare bene, trascorrendo una serata tra amiche a casa per leccarsi le ferite. C’è già, invece, chi mormora che la corteggiatrice potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne a settembre 2025, dato che è palese che la presentatrice avesse un debole per lei. Ma questa è ancora una mera supposizione da parte dei fan del programma e dei fan di Nadia, che sono molto dispiaciuti per lei.

