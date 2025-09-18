Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”

TGCom24
Nadia Di Diodato parla di Francesca Polizzi e ammette che con lei, dopo la rivalità a Uomini e Donne, parteciperebbe a Pechino Express.

Dopo la sua esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, Nadia Di Diodato è pronta per un nuovo reality show? Parlando della sua ex rivale Francesca Polizzi, Nadia confessa che con lei farebbe coppia per Pechino Express.

Uomini e Donne, Nadia commenta la sua esperienza

Grazie a suo carattere focoso e alla parlantina spigliata, Nadia di Diodato si è fatta notare nello studio di Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice è arrivata fino alla fine del percorso con il tronista Gianmarco Steri, il quale tuttavia le ha preferito la rivale Cristina Ferrara. Ad oggi, Cristina e Gianmarco si sono lasciati e lei ha commentato la rottura, mentre Nadia ha ritrovato la felicità con un altro ragazzo lontano dal mondo della televisione, tornando a concentrarsi sui suoi progetti. In una lunga intervista a Che Donna, Nadia ha commentato il suo percorso e le critiche ricevute soprattutto inizialmente.

“Non farei nulla di diverso, sono stata completamente me stessa. Sarei dovuta essere magari più tranquilla, vivermela più serenamente. In quel contesto devi conquistare quel ragazzo in mezzo ad altre cento ragazze, nella vita normale non succede o almeno io non ho mai corteggiato. Il primo giorno io sono riuscita a dare di matto, e da lì ho l’etichetta “isterica” in fronte, ma ero agitata. Sui social mi hanno ucciso, mi hanno etichettato in un modo che non sono e inizialmente ci soffrivo. Le persone evidenziano i difetti che già sei consapevole di avere, una ragazza più debole l’avrebbero uccisa”.

Parlando, invece, delle critiche di Gianni Sperti che più di una volta si è speso contro di lei, Nadia ha ammesso di essere rimasta male perché pensava che quello che le rimproverava l’opinionista non avesse un fondamento.

Uomini e Donne, Nadia e Francesca a Pechino Express?

Nadia Di Diodato ha ammesso di non aver voluto continuare a provare una carriera sui social dopo Uomini e Donne, più interessata ad altri sogni come quello di diventare giornalista. Felicemente fidanzata ma ancora con il dente avvelenato contro Cristina, per la quale non ha speso parole bellissime, Nadia si trova invece più in sintonia con Francesca Polizzi. Proprio a tal proposito ha ammesso:

“Io mi sento di essere la via di mezzo tra Cristina e Francesca. Lei è poco, non come persona perché io la stimo tantissimo, ma ha un tipo di carattere molto remissiva, non teneva testa e penso con Gianmarco si sarebbe fatta mangiare. Per dirti Francesca ha detto che lei vorrebbe fare Pechino Express, e io ho pensato non farei reality ma quello lo farei con lei”.

Ha rivelato Nadia. Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aperto all’idea di fare coppia con Francesca per Pechino Express, certa che lei potrebbe essere una grande risorsa anche grazie alla sua conoscenza delle lingue straniere. Con Cristina, invece, confida che parteciperebbe solo per vederla mangiare scorpioni!

