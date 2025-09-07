TGCom24
Uomini e Donne, Morena Farfante torna nel parterre del trono over?

Irene Sangermano

Morena Farfante pronta a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo la fine della love story con Francesco Relli? I fan non gradiscono.

Uomini e Donne, Morena Farfante torna nel parterre del trono over?

Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati. La coppia del trono over ha deciso di prendere strade separate e ora si pensa che la dama siciliana sia pronta a tornare a Uomini e Donne. Ma il pubblico gradirà?

Uomini e Donne, Morena torna single

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, Morena Farfante ha fatto molto parlare di sé. La dama siciliana ha spiccato per la sua bellezza indiscutibile e sensualità, ma anche per una collezione di conoscenza concluse in fretta e furia tra mille polemiche. Morena ha poi conosciuto Francesco Relli e per lui è stato amore a prima vista, sebbene il cavaliere avesse fatto presente di volerci andare con i piedi di piombo. Alla fine della stagione di Uomini e Donne, Morena ha convinto Francesco a lasciare insieme il dating show di Canale 5 e la coppia ha trascorso l’estate insieme.

Qualcosa, tuttavia, si è rotto e la coppia ha annunciato la rottura definitiva poi Francesco ha spiegato che, a seguito di una vacanza insieme all’insegna del litigio, ha preferito chiudere non ritenendo di essere la persona adatta a stare al fianco di Farfante. Ora, tuttavia, si apre la possibilità per lei di fare ritorno nel programma di Maria De Filippi ma il pubblico gradirà?

Uomini e Donne, torna anche Morena?

Tornata single negli ultimi giorni, dopo la fine della sua love story con Francesco Relli, Morena Farfante è tornata al centro delle indiscrezioni dato che si vocifera che la dama potrebbe essere presente nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Immediatamente sono fioccate polemiche sui social, dato che tanti trovano strano che la coppia si sia lasciata proprio poco dopo l’inizio delle nuove registrazioni del programma. Mossa strategica per tornare davanti le telecamere? Questa è l’accusa mossa in particolare a Morena, che non gode di grande popolarità tra il pubblico.

È vero che la dama siciliana ha fatto ricredere molti con il suo percorso, soprattutto quando durante una delle ultime sfilate si è messa a nudo e ha mostrato le proprie fragilità. Tuttavia, c’è chi è convinto che a lei piacciano più i riflettori dell’amore e così in molti hanno protestato all’idea di rivederla in trasmissione. Al momento Morena non figura nel cast ma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

