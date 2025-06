Uomini e Donne, Morena Farfante rivela un retroscena su Mario Cusitore!

News VIP

Morena Farfante, protagonista dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, rivela un retroscena su Mario Cusitore.

Protagonista dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, Morena Farfante ha rilasciato una lunga intervista insieme al nuovo compagno Francesco Relli, conosciuto proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. La dama ha svelato anche un retroscena su Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Morena fa una rivelazione

Grande protagonista dell’ultima stagione televisiva del trono over di Uomini e Donne, Morena Farfante ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi insieme a Francesco Relli. La dama siciliana non ha trovato immediatamente l’amore e, al contrario, si è imbattuta in diverse conoscenze che non hanno portato ad un lieto fine, ma solo a polemiche furiose. Morena è stata a lungo contestata a causa del suo prorompente aspetto fisico ma alla fine si è stancata delle critiche, e ha parlato dei propri sentimenti e del dispiacere nel trovare sempre il giudizio ad attenderla, stupendo positivamente il pubblico che ha iniziato a rivalutare il suo percorso.

Inizialmente, Morena ha conosciuto Mario Cusitore, discusso protagonista del programma che lo scorso anno era corteggiatore di Ida Platano. Morena ha condiviso questa esperienza con Margherita Aiello, che ha replicato alle sue parole durante l’intervista a Casa Lollo, dal momento che la dama siciliana ha sottolineato di essersi sentita l’antagonista di Margherita, dipingendola come una donna gelosa di lei. Mentre si gode la relazione con Francesco, che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere, Farfante è tornata a parlare di Mario e ha fatto una rivelazione sul cavaliere partenopeo. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Morena parla di Mario

Dopo aver raccontato come procede la sua relazione con Francesco Relli, una volta conclusa la loro esperienza nello studio di Uomini e Donne, Morena Farfante è tornata a parlare di Mario Cusitore e della loro conoscenza. Mentre Mario non torna a settembre, dato che la redazione ha smesso di contattarlo forse a causa delle segnalazioni che lo hanno spesso visto protagonista, Morena ha fatto una rivelazione sul cavaliere partenopeo ammettendo di essere stata contattata da lui anche una volta lasciato il parterre del trono over.

“La nostra frequentazione si è conclusa quando lui era già all’interno del programma. Poi lui comunque mi ha cercato con delle note audio sempre durante la sua permanenza nel programma e poi quando è uscito definitivamente mi ha contattato per la festa delle donne che si trova in Sicilia e quindi mi ha mandato una nota audio, però vabbè io neanche ho risposto, a me non interessa. Mi fermo qui, nel senso che non ho nulla da dire su di lui”.

Insomma, sembra che Mario abbia riprovato a contattarla ma che Morena non ne abbia voluto sapere. La costanza della dama nella sua ricerca dell’amore l’ha ripagata dato che lei è davvero molto innamorata di Francesco, con il quale formano una bellissima coppia. Stessa cosa non possiamo dire di Margherita Aiello, che ha già chiuso la sua frequentazione con Dennis Bogoncelli, tra un mare di polemiche.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.