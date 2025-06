Uomini e Donne, Morena Farfante lancia una stoccata a Margherita Aiello: ''Per lei sono una figura scomoda''

News VIP

Morena Farfante e Francesco Relli commentano il loro percorso a Uomini e Donne, e la dama siciliana lancia una bella stoccata a Margherita Aiello.

Morena Farfante ha avuto il suo lieto fine a Uomini e Donne, uscendo dal programma insieme a Francesco Relli. La coppia è molto unita ma la dama siciliana ha ancora qualche sassolino nelle scarpe da togliere, e lancia una bella stoccata alla collega del trono over, Margherita Aiello. Ecco cosa ha svelato sulla dama.

Uomini e Donne, Morena punge Margherita

Dopo un’intensa stagione a Uomini e Donne e dopo diverse delusioni d’amore, condite dalla difficoltà di far trasparire la sua vera essenza, Morena Farfante ha avuto il suo romantico lieto fine nello studio del dating show di Maria De Filippi. La dama siciliana, infatti, si è invaghita di Francesco Relli e lui, sebbene inizialmente molto più cauto nel parlare di sentimenti, ha capito che doveva agire se non voleva perderla. Così, Francesco si è alzato dalla sua sedia al centro studio e ha chiesto a Morena di uscire con lui come coppia. Nel suo percorso nel programma di Canale 5, Morena è stata spesso accostata ad un’altra dama, Margherita Aiello, soprattutto perché all’inizio le due si contendevano l’attenzione dello stesso uomo ovvero Mario Cusitore. Ospiti di Casa Lollo, Morena e Francesco hanno parlato della loro storia d’amore, poi la dama ne ha approfittato per parlare anche di Margherita e togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Lei mi ha fatto le pulci per tutto il percorso […] Sono stata forse per lei una figura un po’ scomoda all’interno del parterre. Però, ma in generale nei confronti delle donne, non so se questa cosa è uscita”.

Ha spiegato Morena, ammettendo di non aver mai veramente sentito la competizione con Margherita, dal momento che si ritiene una donna sicura di sé e non in competizione con le altre donne. Anche Francesco ha voluto raccontare un aneddoto sulla dama, che ha lanciato pesantissime accuse a Dennis dopo la loro rottura.

Uomini e Donne, Margherita a cena con Francesco

Mentre Morena Farfante si è detta infastidita dall’atteggiamento di Margherita Aiello, ma mai in competizione con lei, il suo fidanzato Francesco Relli ha voluto raccontare un aneddoto mai svelato prima, che riguarda proprio una cena fatta con Margherita ben prima che Morena accettasse ufficialmente il suo numero di telefono e iniziasse la loro conoscenza. Il cavaliere, infatti, ha ammesso di aver voluto subito contattare Farfante ma lei ha aspettato per ragionarci su, e nel frattempo Margherita gli ha lasciato il numero. La loro cena insieme, tuttavia, è stata un disastro.

“Ma un’uscita più pesante di quella non poteva essere. Io parlavo di me, mi aprivo e lei faceva, no vabbè, se vuoi sapere di me fammi domande. Cioè io ti devo fare domande per sapere di te. Se vuoi apriti gli apri. Poi iniziava a parlare della relazione che aveva avuto con Pierpaolo”.

Insomma, Francesco si è sentito usato come sfogo da parte di Margherita, per la quale comunque non ha provato un forte interesse iniziale, dal momento che la dama era ancora scottata dagli ultimi avvenimenti in studio come il due di picche rifilato da Pierpaolo. Al momento Aiello non ha ancora replicato alla coppia del trono over di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.