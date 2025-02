Uomini e Donne, Michele Longobardi torna a parlare dell'ex corteggiatrice che l'ha smascherato: "Una cattiveria"

News VIP

Michele Longobardi, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a parlare del suo discusso epilogo nel dating show di Canale 5. Il 28enne campano, è stato costretto a lasciare il trono a seguito di una segnalazione da parte dell'ex corteggiatrice (e scelta) di Luca Daffrè, Alessandra Somensi.

Uomini e Donne, Michele Longobardi: "Alessandra? Io ho le mie colpe ma una cattiveria così non so cosa ti può portare nella vita, quindi ne prendo atto e basta"

La ragazza ha parlato con la redazione di Uomini e Donne, raccontando di essersi sentita per diverso tempo con Michele fino ai primi di dicembre. L'ex tronista aveva chiesto ad Alessandra di andare a corteggiarlo ma stando a ciò che ha raccontato l'ex corteggiatrice, non sarebbe stato possibile essendo lei l'ex scelta di Daffrè. I due ragazzi hanno continuato a sentirsi commentando il percorso sul trono. A Fanpge, la ragazza ha poi raccontato il motivo per cui ha scelto di "smascherarlo". Lo ha deciso di fare dopo aver assistito alla registrazione in cui era emerso che Michele aveva creato profili falsi per contattare le sue corteggiatrici.

Intervistato a Casa Lollo, l'ex tronista ha rivelato di star bene oggi e di pensare ai suoi progetti futuri con ottimismo e ha parlato anche di Amal e la sue ex corteggiatrice che hanno scelto di andar via. Michele ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dal suo comportamento.

"Non è un discorso che affronto volentieri, non voglio entrare molto nello specifico del rapporto tra me e Amal, ma sono stato molto deluso dal suo comportamento. Ci sono tante cose che non si sanno, che non sono emerse e che non farò emergere, ma che facevano presupporre un comportamento migliore da parte sua nei miei confronti. Non mi faceva sperare in altro, ma per giorni abbiamo scambiato dei messaggi anche carini e non mi aspettavo questo epilogo."

Parlando poi di Alessandra, la ragazza che ha di rivelare la loro frequentazione alla redazione, l'ex tronista ha dichiarato:

"Per quanto riguarda Alessandra anche qui non entrerò nello specifico, però avevo ricevuto diverse segnalazioni diffamatorie e vessatorie nei suoi confronti, in un primo momento ho pensato di farci qualcosa con quelle informazioni, ma poi è subito svanito perché mi sono messo nei suoi panni e ho pensato che a me avrebbe potuto fare molto male. L’unico contatto che ho avuto con Alessandra è stato questa cosa qua. Le ho detto non so perché lo hai fatto, mi sei scaduta come persona. Lungi da me puntare il dito nei confronti di Alessandra. Io devo imparare ad assumermi le mie colpe, l’ho fatto abbastanza in questo periodo, mi assumo le responsabilità del mio fare e del mio tono che in alcuni momenti era abbastanza flirtante possiamo dire, però nel concreto ho avuto l’opportunità di andare da lei e non sono andato, anche di ospitarla perché lei sarebbe scesa e non l’ho fatto. Ho intrattenuto questo rapporto epistolare un po’ flirtante per una decina di giorni, poi mi sono ravveduto e proprio per questo mi è molto dispiaciuto che sia uscito dopo.Mi è sembrata una cattiveria nei miei confronti. Non l’ho vista innamorata, non ti puoi innamorare di una persona con cui ti scrivi da 10 giorni, una persona presa sicuramente e delusa dal mio comportamento. Io ho le mie colpe ma una cattiveria così non so cosa ti può portare nella vita, quindi ne prendo atto e basta. Io non l’avrei mai fatto perché sono troppo buono alla fine."

Michele ha parlato anche del torno di Francesca Sorrentino:

"Ti posso assicurare che Francesca a livello di dubbi, se ha parlato con qualcuno o ha avuto le avances di qualcuno fuori, questa cosa non è mai successa. Francesca ha patito molto il contesto. Non so quanto possa parlare di lei perché le puntate non sono ancora andate in onda, quindi parlo per sommi capi. La scelta è avvenuta perché non andava d’accordo con un corteggiatore, quindi ha deciso di conoscere l’altro, che conosceva da poco, quindi sarebbe stato fuori contesto fare una scelta coi petaloni e tutto il resto. Posso presumere che abbiano deciso di conoscersi meglio fuori, ma sono supposizioni, nel caso di Francesca forse è stato meglio non fare una scelta ma conoscere fuori una persona."

