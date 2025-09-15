TGCom24
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Megghi Galo accusata di aver organizzato la paparazzata con Calafiori!

Irene Sangermano

Arriva un’indiscrezione pesante sul conto di Megghi Galo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne accusata di aver organizzato la paparazzata col calciatore.

Uomini e Donne, Megghi Galo accusata di aver organizzato la paparazzata con Calafiori!

Solo pochi giorni fa si è parlato di una nuova coppia ovvero quella formata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, e dal calciatore italiano Riccardo Calafiori. Ora, tuttavia, arriva un’indiscrezione molto pesante a carico della bella influencer, che avrebbe organizzato la paparazzata per far parlare di lei.

Uomini e Donne, Megghi e Calafiori: è tutto vero?

È di pochi giorni fa la notizia del nuovo flirt di Megghi Galo con un noto calciatore italiano. Lei è un volto molto amato di Uomini e Donne, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi che poi la scelse dopo una breve conoscenza. La love story naufragò quasi subito lontano dalle telecamere e Megghi si legò al manager Alessandro Piscopo per quattro lunghi anni. La relazione, intensa e sincera, è stata costellata di momenti difficili come due aborti spontanei a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, poi la malattia della madre dell’ex corteggiatrice, un tumore che ha messo in ginocchio la famiglia.

Megghi e Alessandro si sono lasciati e lei è tornata single, o almeno così si pensava dato che è stata recentemente avvistata con Riccardo Calafiori, classe 2002, calciatore della Nazionale Italiana ed è uno dei difensori dell’Arsenal. Tutti, dunque, hanno pensato fosse nato un bel flirt tra di loro ma l’ultima indiscrezione giunta alle orecchie di Deianira Marzano riporta tutt’altra verità, con un’accusa molto scomoda ai danni di Galo.

Uomini e Donne, Megghi ha organizzato una paparazzata?

Stando alle parole di una fan di Deianira Marzano, l’esperta di gossip che ha riportato immediatamente l’aggiornamento sulla sua pagina Instagram, non ci sarebbe nessuna relazione amorosa tra Megghi Galo e Riccardo Calafiori. Sembra, infatti, che lei abbia organizzato la paparazzata con il noto calciatore per far parlare di sé, una notizia commentata anche dalla stessa Marzano che ha aggiunto parole forti sul conto dell’influencer.

Secondo lei, infatti, Megghi non saprebbe più cosa inventare per cercare di entrare nel mirino del gossip e far spiccare la sua carriera di imprenditrice digitale, che ad oggi non sta dando i risultati sperati. Al momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora commentato la vicenda. Voi cosa ne pensate?

Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
