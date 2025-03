Uomini e Donne, Maurizio e Cristina: "Ci amiamo come due ventenni"

News VIP

La coppia, nata nel trono over di Uomini e Donne, ha raccontato le prime settimane trascorse insieme dopo aver lasciato il programma.

Un mazzo di rose tra le mani e una dichiarazione d'amore a cui sarebbe stato impossibile per chiunque resistere: "Lei per me è straordinaria, ha dei valori particolari, spiccati, nei confronti della famiglia. Ha un grande rispetto per le persone, le cose e per me. Ha una lealtà incredibile" Così Maurizio Rocchi ha chiesto alla sua Cristina di prenderlo per mano e uscire insieme dallo dating show di Uomini e Donne per poter iniziare quella che ha tutte le carte per diventare una grande storia d'amore.

Uomini e Donne, Cristina e Maurizio: "Siamo l'incastro perfetto"

La coppia ha cominciato a frequentarsi a dicembre e, incontro dopo incontro, tra i due è nato un forte sentimento. "Non avevo idea che Maurizio, proprio quel giorno, mi avrebbe proposto di lasciare il programma", ha confessato l'ex dama del trono over al settimanale dedicato al programma. L'ex cavaliere, dal canto suo, ha ammesso: "Con Cristina ho capito subito che c'era qualcosa di diverso dal solito, non appena l'ho presa per mano".

Maurizio ha poi raccontato come hanno trascorso la prima giornata fuori dal programma.

"Dopo la registrazione, ancora emozionati e senza neanche cambiarci, ci siamo subito concessi un brindisi in un locale, una cena romantica per poi trascorrere la notte insieme. Mi sarebbe piaciuto restare con Cristina anche il giorno dopo, ma purtroppo per via di impegni lavorativi in Spagna sono dovuto subito ripartire, e questo mi è dispiaciuto un po'.."

"Immaginavo che prima o poi sarebbe arrivata. La nostra intesa era diventata fortissima e avevamo già parlato del forte desiderio di viverci fuori e di fare progetti insieme. Non sapevo però che proprio quel giorno mi avrebbe chiesto di prendergli la mano e uscire dallo studio con lui, e soprattutto mi ha colto di sorpresa e mi ha profondamente emozionata il modo in cui l'ha fatto, le sue parole.." ha raccontato Cristina.

La coppia ha parlato poi del primo bacio.

"Non è stato immediato, è arrivato dopo diverse uscite. È stato molto passionale, proprio perché tanto desiderato. Fino a quel momento tra noi c'erano stati solo degli sguardi, mani che si intrecciavano e qualche carezza. Fino a che una sera, proprio tra le carezze, è arrivato il bacio"

Cristina ha dichiarato di aver trovato in Maurizio, "l'incastro perfetto":

"In maniera forse del tutto irrazionale, con Maurizio ho sentito questo incastro perfetto fin da subito, e fortunatamente più stiamo insieme e più mi rendo conto di non aver sbagliato. Il nostro rapporto sta crescendo su basi molto forti: c'è amore, c'è protezione e c'è la volontà di venirci incontro, benché abbiamo due vite molto diverse e due modi molto diversi di vivere alcune cose. Parliamo tanto, ci confrontiamo su tutto e soprattutto abbiamo voglia di capirci"

Parlando della distanza che li divide, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"In questo momento è talmente tanto il desiderio di ve derci che i 380 chilometri che dividono non pesano: è addirittura capitato che io abbia deciso all'improvviso di mettermi macchina e scendere a Roma pur di vedere Cristina. In realtà, quando ci sono sentimenti forti come i nostri, non credo che la distanza possa essere percepita come un cosi grande ostacolo e per ora stiamo affrontando la cosa alla grande, venendoci in-contro: riusciamo a vederci ogni settimana, a Roma o a Cesena»Parliamo tanto, ci confrontiamo su tutto e soprattutto abbiamo voglia di capirci. Impegni di lavoro permet-tendo, assolutamente, pensiamo che sia doveroso regalarci una "luna di miele", magari in un paese caldo..."

Maurizio ha parlato poi della differenza di un amore nato in un età più adulta:

"A 20 anni si è sicuramente meno razionali, mentre "da gran-di" si ha un bagaglio di esperienza e di vita che porta a stare un po' più sull'attenti in amore. Nonostante questo, nel caso mio e di Cristina la razionalità di certo non ha fatto da padrona. Come dei ventenni, abbiamo colto quello che ci arrivava. D'altro canto, sono anche convinto che le nostre esperienze ci abbiamo portato a riconoscerci: cona qualcosa di diverso dal solito, non appena l'ho presa per mano. E, proprio perché ho sessant'anni, so che è qualcosa che raramente accade" Cristina ho capito subito che c'era"