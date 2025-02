Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny pazzi d'amore: la dedica commuove

News VIP

Martina Grado e Giacomo Czerny, coppia nata nello studio di Uomini e Donne, fanno coppia fissa da quasi quattro anni e lei ha voluto condividere un pezzo della loro relazione su Instagram, con una dolce dedica.

Circa quattro anni fa, il tronista Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta lasciando lo studio di Uomini e Donne con Martina Grado e da allora la coppia non si è mai lasciata. Ora, mentre la relazione procede a gonfie vele, l’ex corteggiatrice ha deciso di fare una dolce dedica al suo compagno su Instagram, svelando una verità inedita su come tutto è cominciato.

Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny innamoratissimi

Nello studio di Uomini e Donne si formano tante coppie, c’è chi resiste al trascorrere del tempo ed è più innamorato che mai come Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che saranno presto genitori dopo qualche piccola crisi, o coppie celebri come Beatrice Valli e Marco Fantini, oppure i novelli sposi Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, mentre ci sono love story che si concludono in un battito di ciglia e finiscono al centro delle polemiche. Circa quattro anni fa, nello studio del dating show di Canale 5 dopo un percorso pulito ma molto emozionante, il tronista Giacomo Czerny ha scelto la corteggiatrice Martina Grado e mai più scommessa fu più azzeccata.

La coppia, infatti, è innamoratissima e molto presto festeggerà un nuovo anniversario facendo grandi progetti per il futuro e condividendo le rispettive passione con la giusta dose di entusiasmo ma anche distacco, per permettere ad entrambi di avere il proprio spazio. Martina e Giacomo sono un bellissimo esempio anche perché hanno sempre deciso di non esporsi troppo mediatamente, vivendo questo grande sentimento che li lega in silenzio senza necessità di continue interviste o smancerie sui social. Ed è per questo che quando l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha fatto una romantica dedica alla sua dolce metà, tutti hanno apprezzato. Lei, poi, ha voluto svelare un dettaglio su come tutto è cominciato, quando ha scritto alla redazione del programma di Canale 5 per corteggiare Giacomo, certa che sarebbe stato il grande amore della sua vita. Scopriamo insieme i dettagli e cosa ha scritto Martina su Instagram.

Uomini e Donne, Martina stupisce Giacomo: la dedica sorprende

Non essendo una coppia che ama molto l’eccessiva esposizione mediatica, Martina Grado e Giacomo Czerny concedono poco della loro relazione ai fan su Instagram e quando concedono qualche spazio del loro privato questo acquista senza dubbio molto più valore. In attesa del loro quarto anniversario insieme dopo l’emozionante scelta a Uomini e Donne che ha fatto commuovere il pubblico del dating show di Canale 5, dato che era palpabile il sentimento che sin da subito li ha legati esterna dopo esterna, Martina ha voluto condividere alcuni scatti con Giacomo su Instagram poi ha pubblicato anche il primo messaggio mandato alla redazione, quando voleva a tutti i costi presentarsi come corteggiatrice del tronista.

“Vuoi partecipare per: (facoltativo) perché mi sono follemente innamorata del nuovo tronista Giacomo e potremo sicuramente fare famiglia”.

Ha scritto Martina alla redazione di Uomini e Donne, ma c’è di più ovvero il messaggio privato su Instagram che l’ex corteggiatrice ha provato a mandare a Giacomo, senza ricevere risposta. Insomma, Grado voleva Czerny a tutti i costi e non aveva dubbi, anche quando in studio la sua posizione era sempre in bilico e non era chiaro quale sarebbe stata la scelta del tronista. La coppia è molto innamorata e forse presto riuscirà a esaudire il desiderio di costruire una famiglia insieme, nonostante qualche piccolo problema di salute di Giacomo che stanno affrontando insieme.

