Uomini e Donne, Martina De Ioannon potrebbe aver anticipato la sua scelta in un video?

News VIP

Martina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne, è pronta a decidere chi tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri sarà la scelta. Ma sembra che Martina potrebbe aver già anticipato chi sceglierà tra i due corteggiatori in un video.

Manca sempre meno alla scelta di Martina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne. Protagonista di questa edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la tronista romana è pronta a lasciare la trasmissione con uno dei due corteggiatori con cui ha vissuto un intenso percorso. Chi sceglierà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri? In attesa di scoprirlo, sembra che Martina abbia in qualche modo spoilerato la sua scelta in un video!

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha spoilerato la sua scelta? Un dettaglio in un video non passa inosservato

Nelle puntate andate in onda fino a questo momento, Martina De Ioannon si è recata a Torre Annunziata per chiedere a Ciro Solimeno di riprendere il loro percorso. Il corteggiatore napoletano, infatti, aveva lasciato furioso lo studio dopo l'appassionato bacio che Gianmarco e Martina si erano scambiati in camerino e aveva dichiarato di non voler ritornare. Tuttavia, il gesto di Martina lo ha convinto a rientrare nel programma e al centro studio i tre protagonisti del trono classico hanno vissuto un acceso confronto.

Gianmarco ha spiazzato Martina, dichiarando che la sua risposta alla scelta, dati i recenti sviluppi, potrebbe non essere un sì. In un video del post puntata, Martina ha espresso alcuni pensieri sul suo percorso e, stando ad alcune parole, sembra che inavvertitamente abbia spoilerato chi sceglierà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Nel video in questione, infatti, la tronista si sarebbe lasciata andare ad alcune riflessioni che farebbero pensare che sia più orientata verso un corteggiatore in particolare. Martina ha dichiarato che "Determinate cose sono chiare , una persona è più adulta e l'altra è meno adulta. E questo è chiaro, ma comunque i sentimento non sono determinati dall'età. Non ti fai più domande, le risposte sono solo che ci vuoi stare insieme. Non vai a pensare ‘Ah, però con lui avrai una relazione un po' più immatura'. Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura".

Stando a queste parole, sembra che la tronista sia più orientata verso Crio Solimeno. Tuttavia, dato che si tratta di un video risalente a prima della pausa natalizia e nel corso di queste settimane Martina ha proseguito il suo percorso con entrambi i corteggiatori, potrebbe trattarsi di una riflessione del momento e a oggi la tronista potrebbe aver cambiato idea.

Uomini e Donne, ecco quando sceglierà Martina De Ioannon

Quando sarà registrata la scelta di Martina De Ioannon? L'ex volto di Temptation Island è riuscita a coinvolgere il pubblico, nonostante un inizio di percorso traballante, creando un rapporto intenso e unico con entrambi i suoi corteggiatori. Ecco perché da qualche settimana i fan del dating show sono più impazienti che mai e non vedono l'ora di scoprire chi sarà la scelta di Martina De Ioannon.

Come svelato dalle ultime anticipazioni, la scelta sarà registrata domani, lunedì 13 gennaio: nel corso delle prossime ore, perciò, sapremo con certezza chi sarà il corteggiatore con cui Martina deciderà di lasciare la trasmissione e con cui inizierà una nuova storia d'amore. Dato che al momento le puntate che vanno in onda sono state registrate a metà dicembre, è probabile che non vedremo in onda la scelta di Martina De Ioannon prima di fine gennaio o inizio febbraio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne