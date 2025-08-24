Uomini e Donne, Martina De Ioannon in dolce attesa? L’indizio social

News VIP

Martina De Ioannon pubblica una particolare riflessione su Instagram: è in dolce attesa? Ecco il dubbio sull’ex tronista di Uomini e Donne

Grazie al suo percorso a Uomini e Donne, che ha fatto uscire un nuovo lato della sua personalità e le ha regalato molta visibilità, l’ex tronista Martina De Ioannon si è accaparrata una larga fetta di pubblico sui social dove pubblica quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita privata e di coppia con Ciro Solimeno. Una strana riflessione, tuttavia, fa scattare l’allarme: la romana è incinta?

Uomini e Donne, Martina De Ioannon incinta?

Le coppie del trono classico di Uomini e Donne si godono l’estate e Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono tornati da una bellissima vacanza, a colpi di macchine di lusso e borse griffate, in Costa Azzurra. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più felice di aver scelto il corteggiatore campano, con il quale forma una coppia molto affiatata, condivide passioni e momenti di quotidianità, dopo aver scelto di andare a vivere insieme, non riuscendo proprio a stare lontani. La giovane coppia è talmente affiatata che, qualche settimana fa, ha iniziato a circolare un gossip sulla volontà di Martina di cercare al più presto una gravidanza.

L’ex tronista romana non ha mai commentato la notizia, ma del resto è una faccenda talmente personale che perché avrebbe dovuto farlo. Eppure questo silenzio particolare su questo argomento non ha fatto altro che alimentare i pettegolezzi, in particolare poche ore fa quando lei ha riportato nelle sue Ig Stories queste riflessione.

“A volte l’attesa è più lunga perché la benedizione è più grande”.

Secondo le fan di Martina questa frase confermerebbe che la tronista sta cercando una gravidanza insieme a Ciro, ma che forse ancora non è arrivata nonostante i tentativi. Sarà davvero così? Martina e Ciro sono una bella coppia, dunque sarebbe una bella notizia vederli diventare genitori.

Uomini e Donne, Martina in dolce attesa: il dubbio

La gravidanza di Martina De Ioannon, ad oggi, rimane un semplice dubbio dei fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, una supposizione da parte di chi vorrebbe vederla formare una splendida famiglia con Ciro Solimeno, facendo il tifo per loro sin dal percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo, un’indiscrezione mette in dubbio il fatto che Martina e Ciro possano diventare genitori molto presto.

Sembra, infatti, che De Ioannon sia stata contattata per la nuova edizione del Grande Fratello, a patto che accetti di condividere la casa più spiata d’Italia con Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore diventato poi acclamato tronista, al quale ad oggi viene ancora accostata. Una richiesta che avrebbe trovato Ciro impreparato, rendendolo furioso al punto da proibire categoricamente alla sua compagna di accettare la nuova esperienza tv. Se Martina, tuttavia, dovesse ripensarci non sarebbe questo il momento giusto di cercare una gravidanza, visti i possibili impegni lavorativi, ai quali nessuno che ha voglia di tornare in tv potrebbe rinunciare.

