Uomini e Donne, Martina De Ioannon fa infuriare i fan di Gianmarco Steri: il gesto social non passa inosservato!

Dopo aver scelto Ciro Solimeno e aver lasciato Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna al centro dell'attenzione e fa infuriare le fan di Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon ha riacceso i riflettori sul trono classico di Uomini e Donne, regalando ai fan del dating show di Maria De Filippi un percorso emozionante e intenso. La romana ha scelto Ciro Solimeno e detto addio a Gianmarco Steri, che è stato poi nominato tronista dalla padrona di casa. Nonostante le belle parole espresse per il suo ex corteggiatore, sembra che Martina non sia poi così felice di vederlo al suo posto in trasmissione. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon gelosa di Gianmarco Steri?

Il percorso di Martina De Ioannon nello studio di Uomini e Donne è stato davvero impeccabile, tanto che alla bella romana va il merito di aver riacceso i riflettori sul trono classico che ormai da anni aveva iniziato ad annoiare terribilmente gli spettatori di Canale 5 a causa dei continui giochetti dei tronisti e di relazioni che sembravano essere campate in aria. Martina ha scelto Ciro Solimeno e ha lasciato con lui il programma di Canale 5, dopo un confronto struggente con Gianmarco Steri. Il corteggiatore romano ha colpito un po’ tutti, compresa Maria De Filippi che gli ha offerto immediatamente la possibilità di diventare nuovo tronista. Gianmarco, felice per questa occasione e per la fiducia che ha riposto in lui la presentatrice, ha accettato immediatamente tra la commozione generale, soprattutto di Tina Cipollari che ha mostrando un grande affetto per lui.

Le Anticipazioni ci hanno rivelato che per Gianmarco si sono candidate 8mila corteggiatrici, un record straordinario mai visto prima in questa trasmissione, e lui ha scelto circa cento corteggiatrici tra le quali fare poi un’ulteriore scrematura dopo averci scambiato qualche parola dietro le quinte. Mentre una corteggiatrice scartata ha svelato retroscena, Martina ha visto qualche anteprima del percorso di Gianmarco durante la sua intervista di coppia con Ciro a Verissimo. La romana si è detta felice per il suo ex corteggiatore, che reputa un ragazzo intelligente e meritevole, peccato che le sue espressioni facciali dicessero tutt’altro. Molti fan hanno notato che la De Ioannon sembrava più presa dal commentare il trono di Steri piuttosto che parlare della sua nuova relazione, poi un gesto social che non è passato inosservato a definitivamente fatto infuriare i sostenitori del nuovo tronista.

Uomini e Donne, Martina e quel like contro Gianmarco

Nonostante le belle parole di Martina De Ioannon per il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, attualmente nuovo tronista di Uomini e Donne, le fan del romano non credono all’ex tronista. Secondo alcuni, infatti, Martina sembrerebbe fin troppo interessata al nuovo percorso di Steri, e poco concentrata sulla sua love story con Ciro Solimeno. La coppia si è difesa dalle critiche, raccontando poi ai microfoni di Witty Tv la loro prima notte di fuoco insieme e mostrandosi soddisfatta della relazione.

Eppure ecco che, poche ore dopo, le fan di Gianmarco si sono accorte che Martina ha messo un like ad un post contro il romano che sottolinea come fosse disperato per lei, tanto da piangere in studio e dietro le quinte, per poi tornare sorridente pochi minuti dopo quando ha scoperto che Maria De Filippi gli ha offerto il trono. Insomma, il like sembra una sonora critica ai danni del suo ex corteggiatore ma potrebbe anche essere che abbia semplicemente trovato comico il post su Instagram in questione. Voi cosa ne pensate? Le fan di Gianmarco sono piuttosto furiose con l’ex tronista, chissà se riuscirà a farsi perdonare.

