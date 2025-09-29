TGCom24
Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Cristina Ferrara nello stesso locale: l’avvistamento

Irene Sangermano

Martina De Ioannon e Cristina Ferrara nello stesso locale a Roma? L’avvistamento sulle ex protagonista di Uomini e Donne mentre si parla di rottura tra Ciro e Martina.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Cristina Ferrara nello stesso locale: l’avvistamento

Coincidenza ghiotta per gli amanti del gossip. Poche ore fa, nello stesso locale romano, si è rischiato l’incidente diplomatico a causa della presenza di Martina De Ioannon e Cristina Ferrara. Nel frattempo, continuano le indiscrezioni sulla rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, Martina e Cristina nello stesso locale

La movida del sabato sera a Roma rischia di mietere ulteriori vittime. Pochi giorni fa si è sparsa la notizia dell’incontro di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che si sarebbero ritrovati a pochi passi e si sarebbero salutati con calore. Notizia poi smentita da Ciro Solimeno che ha fatto sapere di essere nello stesso locale, a pochi passi dalla sua fidanzata. Niente ritorno di fiamma per i due ex protagonisti di Uomini e Donne? Nel frattempo, continuano i pettegolezzi sulla rottura tra Martina e Ciro, che starebbero facendo finta di nulla per non alimentare il gossip, in attesa di confermare che tra loro la relazione è finita.

Ma sarà davvero così? Bisogna ammettere che negli ultimi giorni è la stessa ex tronista romana ad aver seminato una marea di indizi sui social con le sue Ig Stories, come ad esempio il commento dolce di Gemma Galgani che sembra quello di una zia ad una nipote con il cuore infranto. Insomma molto presto la verità verrà senza dubbio a galla, come è successo per Gianmarco e Cristina Ferrara, che hanno provato a nascondersi fino a quando davanti all’evidenza si sono visti costretti a confermare l’addio. A proposito di Cristina… sabato era nello stesso locale di Martina!

Uomini e Donne, Martina sola: Ciro esce senza di lei

Non è detto che trascorrere una serata da sola con le amiche, o viceversa, equivalga ad una crisi di coppia ma se la coppia, come nel caso di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, ci ha abituato ad essere praticamente simbiotica, qualcosa è evidente che sia cambiato e in negativo. I due protagonisti di Uomini e Donne si stanno per lasciare?

“Stanotte Ciro era a ballare a Roma ed era solo senza Martina Martina era al Sanctuary con un’amica invece, tra l’altro c’era anche Cristina nello stesso locale sempre con un’amica”.

Riporta una segnalazione a Deianira Marzano, certa che la coppia sia in crisi e stia fingendo che tutto va bene solo per amore delle telecamere. Martina non ha ancora mia replicato al gossip, pretendendo concentrarsi su altro, e stessa cosa ha fatto Ciro. Da notare, tuttavia, che nessuno dei due si è mostrato insieme innamorato e felice, o anche semplicemente nella quotidianità come sono soliti fare. Nel frattempo, tutti si chiedono se Martina e Cristina Ferrara avranno avuto modo di riconoscersi nel locale e salutarsi.

