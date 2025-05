Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno presto genitori? ''Pronti a mettere su famiglia''

News VIP

Si mormora che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno siano pronti a mettere su famiglia. Ecco l'ultima segnalazione sulla coppia di Uomini e Donne.

A gennaio 2025, Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso come tronista di Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno. Sebbene in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, Martina e Ciro sono sinceramente innamorati, tanto da decidere di andare a convivere dopo pochi mesi. Ma c’è di più: una segnalazione, infatti, parla del progetto di mettere su famiglia molto presto.

Uomini e Donne, Martina e Ciro sempre più innamorati

Dopo essersi fatta notare con il suo percorso a Temptation Island, Martina De Ioannon ha lasciato il reality show delle tentazioni da sola, tornando ufficialmente single. Maria De Filippi, tuttavia, ha deciso di scommettere sulla giovane romana, proponendole di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Inizialmente il pubblico è stato piuttosto scettico nei suoi confronti, ma Martina ha avuto la pazienza di dimostrare di essere nello studio del dating show di Canale 5 per innamorarsi davvero. Così, a gennaio, la romana ha fatto la sua scelta e ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno, rifilando un bel no a Gianmarco Steri che poi è diventato a suo volta tronista e proprio recentemente ha fatto la sua scelta.

Nel frattempo, Martina e Ciro hanno iniziato a viversi sempre di più, capendo di non poter stare separati a lungo e scegliendo di andare a convivere a Roma, dove la tronista gestisce il ristorante di famiglia. La coppia è tornata a Uomini e Donne per parlare della loro storia d’amore, ammettendo che tutto va a gonfie vele e raccontando a Maria la scelta di prendere casa insieme. Poche ore fa, Martina ha festeggiato il suo 27esimo compleanno con un maxi party, indossando un abito sensuale ed elegante, e non badando a spese per l’allestimento, con tanti ospiti Vip e le sue amiche di sempre. Ciro è stato impeccabile, sempre vicino a lei, e dai video e le foto è chiaro che tra i due vi sia un sentimento sincero.

Uomini e Donne, Martina e Ciro vogliono un figlio?

Insomma, tutto procede a gonfie vele e la convivenza non fa che unire ancora di più Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La coppia del trono classico di Uomini e Donne convive ed è innamorata, e secondo Alessandro Rosica starebbe pensando di fare un ulteriore passo avanti e allargare la famiglia. Ecco l’indiscrezione riportata sui social:

"Un applauso a questa coppia. Nessuno, compreso me, ci avrebbe scommesso. Sono super innamorati. Oltre a convivere, stanno pensando di mettere su famiglia”.

Martina e Ciro vogliono diventare genitori? Al momento nessuno dei due ha mai fatto parola di questo desiderio, ma è possibile che la coppia voglia tenere per sé l’idea di fare un figlio insieme, dal momento che è una decisione importante e delicata, così come provare davvero a farlo. Ne sapremo sicuramente di più dopo l’estate, scoprendo se questo progetto è reale e se Martina e Ciro sono ancora innamoratissimi.

