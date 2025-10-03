Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: emergono nuovi dettagli sulla rottura

News VIP

Nuovi dettagli sulla rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno grazie ad un video che l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Tik Tok.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati, ora è ufficiale. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sul suo profilo Tik Tok un video molto particolare, che svela qualche dettaglio in più sulla rottura.

Uomini e Donne, Martina svela dettagli sulla rottura

I fan sospettavano da tempo che ci fosse qualcosa di strano tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, ma in pochi si sarebbero aspettati l’annuncio ufficiale della rottura. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno diramato su Instagram un comunicato congiunto senza scendere nei dettagli e aumentando così la curiosità dei loro sostenitori. Sul web si sono scatenati nelle teorie più disparate a partire dal fatto che Martina si sia resa conto di essere ancora interessata a Gianmarco Steri, anche lui tornato recentemente single dopo la fine della love story con Cristina Ferrara.

Poche settimane fa, infatti, Gianmarco e Martina si sono ritrovati in un locale di Roma e potrebbe essere partita nuovamente la scintilla. Inoltre, i fan hanno notato una specie di botta e risposta social tra i due, che farebbe intendere che il sentimento non è mai finito del tutto. Ciro aveva, tuttavia, prontamente smontato l’ipotesi rivelando che in quella stessa serata c’era anche lui, dunque riducendo tutto ad un incontro causale. Ma non è tutto. Si è diffusa anche l’idea che Martina sarebbe tornata single in vista della possibilità di prendere parte al Grande Fratello, proprio insieme a Gianmarco presente al party organizzato da Alfonso Signorini per celebrare i 30 anni del settimanale Chi. Poche ore fa, Martina ha voluto lanciare qualche indizio condividendo su Tik Tok un particolare video.

Uomini e Donne, Martina e Ciro: perché si sono lasciati?

Nel comunicato stampa diramato su Instagram, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati piuttosto sintetici senza andare a fondo ai motivi che hanno portato alla rottura improvvisa. A fornire qualche dettaglio è l’ex tronista di Uomini e Donne che, poche ore fa, ha condiviso su Tik Tok un video della creator Giusy Palombo che l’ha difesa e ha anche sottolineato quali potrebbero essere gli ovvi motivi dell’addio. Oltre a far presente che Martina è una ragazza giovane e che si è lasciata guidare senza dubbio dall’amore, Giusy sottolinea come sin dall’inizio la romana fosse consapevole delle differenze caratteriali con Ciro, e questo avrebbe portato a diversi scontri.

Insomma, con questo video Martina sembra confermare che la rottura sarebbe avventura per totale incompatibilità caratteriale. Del resto i fan di Uomini e Donne avrebbero voluto vederla sin da subito con Gianmarco Steri, ritenendolo molto più simile a lei. Chissà se in futuro questa coppia potrà sbocciare o se ormai la porta è chiusa per sempre.

