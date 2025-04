Uomini e Donne, Mario Verona critica Sabrina Zago: ''Si infatua spesso dei cavalieri che conosce''

News VIP

Mario Verona, ex cavaliere di Uomini e Donne, parla di alcuni protagonisti del trono over e critica Sabrina Zago e Giuseppe.

Mario Verona è stato un grande protagonista del trono over di Uomini e Donne e proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi ha conosciuto una ragazza che l’ha stregato. La relazione, tuttavia, non ha funzionato ma al momento Mario non pensa di tornare nel programma, anche se seguendo le ultime dinamiche ha qualcosa da dire a Sabrina Zago e Giuseppe.

Uomini e Donne, Mario Verona torna nel programma?

Dopo aver preso parte al trono over di Uomini e Donne, Mario Verona ha conosciuto una certa notorietà, apprezzato dal pubblico del dating show di Canale 5 per la sua trasparenza e schiettezza, anche nelle situazioni più complicate. Proprio grazie al dating show di Canale 5, Mario ha conosciuto Giovanna Gemmo, una giovane corteggiatrice scesa per conoscere il tronista Alessio Pecorelli, e i due hanno iniziato a frequentarsi lontano dal programma. Purtroppo non è nata una vera e propria love story, dato che la conoscenza è naufragata ben presto, ma ad oggi Mario sta conoscendo meglio un’altra ragazza che sembra averlo molto colpito. Nel frattempo, Verona sta seguendo le ultime dinamiche di Uomini e Donne e ha un commento da fare sul settimanale Mio:

“Sabrina si infatua spesso dei cavalieri che conosce, credo che dovrebbe ragionare con più razionalità e vedere realmente chi ha di fronte senza idealizzarlo. Allo stesso tempo, però, non riesco a non comprende come da un papabile innamoramento si possa subito cambiare e conoscere altre persone nel giro di qualche giorno. Lei si comporta proprio così, con questo modus operandi”.

Nelle ultime puntate, Sabrina Zago è al centro dello studio per discutere del suo rapporto con Giuseppe, che ha svelato una verità sulla serata trascorsa insieme, il quale si è tirato indietro da quello che sembrava un rapporto pronto a stabilizzarsi. Ma non sono esclusivamente per la dama bionda le critiche dell'ex cavaliere del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, Mario pronto a corteggiare Tina Cipollari?

Dopo aver bacchettato Sabrina Zago per la sua propensione ad innamorarsi spesso e volentieri che i cavalieri che frequenta dopo pochissimi giorni, finendo con il cuore spezzato e tra tante polemiche, Mario Verona ha voluto dedicare qualche parola anche ad un altro protagonista del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giuseppe, che non si sta comportando nei migliori dei modi nei confronti di Sabrina, tenendola legata a lui pur non volendola.

“Le persone che illudono sono le peggiori, dire la verità in faccia può portarti a essere oggetto di critiche, ma di certo fa sì che nessuno si illuda”.

Questo il commento di Mario. Infine, parlando del trono di Tina Cipollari, l’ex cavaliere del trono over ha ammesso di non riuscire bene a capire quanto ci sia di vero in questo percorso ma di essere pronto a candidarsi per corteggiarla. Ovviamente Verona scherza, dato che al momento è impegnato sentimentalmente, ma comunque non avrebbe avuto chance dato che il suo portafoglio al momento non supera quello di Cosimo Dadorante.

