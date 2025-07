Uomini e Donne, Mario Cusitore punta al Grande Fratello: ''Ruolo di leader''

News VIP

Mario Cusitore, grande protagonista di Uomini e Donne, è pronto per il Grande Fratello e si candida, certo che sarebbe un vero leader.

Mario Custiore torna a Uomini e Donne? Il cavaliere, ex corteggiatore di Ida Platano prima di diventare protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi, non disdegna una nuova esperienza nel programma ma aspira anche al Grande Fratello. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Mario Cusitore torna in tv?

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore di Ida Platano, protagonista di segnalazioni troppo palesi per essere ignorate al punto da spingere la dama bresciana a lasciare il dating show di Maria De Filippi con delusione e senza una scelta, Mario Cusitore è stato invitato dalla presentatrice a tornare nel programma di Canale 5 come protagonista del trono over. Anche la sua esperienza in questo ruolo, tuttavia, si è conclusa con un nulla di fatto dato che Mario non è riuscito ad intrecciare nessuna relazione stabile, passando da una dama all’altra, e poi protagonista di nuove segnalazioni talmente continue da spingerlo a lasciare per non creare ulteriori polemiche.

Nonostante il suo addio a Uomini e Donne, Mario ha ammesso che vorrebbe tornare a settembre e di essere pronto a lasciare la porta aperta ad una nuova esperienza alla ricerca dell’amore. Dopo aver tirato in ballo Ida Platano, tuttavia, Mario ha ammesso che il programma di Maria non sarebbe l’unica esperienza televisiva che vorrebbe fare, dato che si vedrebbe benissimo come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. In casa, infatti, saprebbe essere un vero leader. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Mario Cusitore punta al Grande Fratello

Dopo aver cercato l’amore nello studio di Uomini e Donne con scarsi risultati, Mario Custiore non vorrebbe uscire dal mondo della televisione e non lo nasconde. Durante un’intervista recente con Lorenzo Pugnaloni, infatti, Mario ha ammesso che non gli dispiacerebbe affatto partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, dal momento che è certo di poter incarnare il ruolo di leader con la sua personalità.

“Mi piace relazionarmi con altre persone e saprei incarnare alla perfezione il ruolo di leader, proprio come nel basket”.

Siete d’accordo con le sue parole? A noi sembra più probabile che incarni il ruolo di malessere, come lui stesso ama definirsi sui social, ma mai dire mai. Del resto rimane aperta l’opzione della messa in onda della versione Vip del Grande Fratello dopo quella Nip che sarà condotta da Simona Ventura a inizio anno televisivo su Canale 5. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha confidato che vorrebbe assegnare ad Alfonso Signorini il compito di portare sul piccolo schermo il reality show a patto tuttavia che il presentatore gli presenti un cast di veri Vip degni di nota.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.