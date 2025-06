Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal programma? ''Non mi hanno più richiamato''

News VIP

Mario Cusitore confessa di aver ricontattato la redazione di Uomini e Donne ma di non aver, ancora, ricevuto un invito a tornare.

Mario Custiore è stato un grande protagonista delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Dopo una valanga di segnalazioni e qualche conoscenza finita in un flop, il cavaliere partenopeo ha lasciato il dating show di Canale 5, ma lo troveremo nuovamente nel parterre del trono over a settembre? Ecco cosa ha svelato lui.

Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne?

L’avventura di Mario Custiore a Uomini e Donne è iniziata nelle vesti di corteggiatore di Ida Platano. Il partenopeo ha fatto perdere la testa alla tronista, salvo poi rivelarsi poco interessato e protagonista di tantissime segnalazioni sempre più scioccanti, fino all’ultima che lo voleva insieme ad un’altra donna in un hotel, e che ha fatto prendere ad Ida la decisione di lasciare il programma di Canale 5 senza scegliere nessuno. Nonostante le polemiche sul suo conto, Maria De Filippi ha voluto concedere a Mario una seconda occasione e lo ha invitato a far parte del trono over. Nelle vesti di cavaliere Mario ha conosciuto qualche dama, è andato oltre con diverse donne, ma non ha comunque concluso nulla in termini affettivi.

Anche in questa occasione, Cusitore è stato protagonista di varie segnalazioni, tra cui quella che ha fatto cacciare il tronista Alessio Pecorelli dal programma, e così sembra che la redazione del dating show abbia perso fiducia in lui. Dopo vari tentativi, Mario ha deciso di allontanarsi dalle telecamere e lasciare Uomini e Donne. Ma ci sarà nella prossima stagione televisiva del programma, che debutta a settembre? A rispondere è proprio lui in prima persona.

Uomini e Donne, Mario vorrebbe tornare

La redazione di Uomini e Donne sa perdonare così sa come chiudere un occhio quando ci si trova davanti ad un personaggio che attira, e conseguentemente che crea share, come nel caso di Mario Custiore. Il cavaliere partenopeo, tuttavia, ha sprecato anche la sua seconda preziosa occasione e così non è stato più ricontattato per tornare nel parterre del trono over. A confermalo è Mario a Casa Lollo, ammettendo di essersi fatto risentire senza ricevere, tuttavia, una risposta.

"Non mi hanno più richiamato, anche se una volta mandai un messaggio al mio redattore dicendogli che da quando sono andato via io sono arrivate ragazze più belle rispetto a quelle che ho frequentato. Vedremo a settembre, mai dire mai”.

Insomma, Mario spera ancora che a settembre la redazione di Uomini e Donne lo contatti per tornare, pronto a mettersi ancora in gioco, ma il pubblico è decisamente sfavorevole a questa opzione dato che il cavaliere non sembra essere serio nelle sue intenzioni. Nel frattempo, Ida Platano ha ammesso di aver ricevuto due video da Mario negli ultimi mesi, e lui stesso durante questa intervista a confermato. Nessun contatto, tuttavia, la dama bresciana ha chiuso ogni possibile ponte con lui.

