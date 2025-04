Uomini e Donne, Mario Cusitore dopo il programma è il re della disco!

News VIP

Mario Cusitore ha lasciato definitivamente Uomini e Donne ma la sua vita continua al massimo, tra serate in discoteca ed eventi.

Mario Cusitore è stato uno dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo essere tornato in studio su invito di Maria De Filippi, nonostante le segnalazioni che hanno portato Ida Platano ad abbandonare il programma senza una scelta. Uscito definitivamente di scena, Mario si gode la popolarità ed è il re della discoteca e della vita notturna.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Mario Cusitore?

Maria De Filippi ne pensa sempre una nuova e sa come stupire il suo pubblico, e anche per questo motivo Uomini e Donne va in onda da più di vent’anni e ha ancora un enorme seguito tra i telespettatori. Lo scorso anno, la presentatrice ha promossa a tronista Ida Platano ma il percorso non è andato come sperato, dal momento che la dama bresciana si è invaghita di Mario Cusitore ma le circostanze l’hanno portata a lasciare senza scegliere. Mario, infatti, è stato protagonista di diverse segnalazioni che hanno portato Ida a mettere in dubbio il suo interesse. Il partenopeo ha raccontato di aver riprovato a conquistarla più volte senza successo anche lontano dalle telecamere e Maria, che appunto sa su quali personaggi puntare per creare scompiglio nel dating show in onda su Canale 5, gli ha chiesto di tornare nel parterre maschile del trono over.

Qui, Cusitore ha provato a conoscere diverse dame, con le quali è arrivato anche a condividere un’intimità ma nessuna love story è decollata. Mario si è ritrovato poi coinvolto nella segnalazione che ha portato alla cacciata del tronista Alessio Pecorelli, e infine coinvolto in altre segnalazioni a suo carico. Insomma, il cavaliere ci ha dato qualcosa di cui parlare, ma cosa fa oggi lontano da Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Mario Cusitore è il re della discoteca

Dopo aver tentato ancora di cercare la sua anima gemella a Uomini e Donne, finendo per essere protagonista di diverse segnalazioni ma nessuna storia d’amore, Mario Cusitore ha lasciato definitivamente il programma di Maria De Filippi. Mentre si mormora che Gemma Galgani sia prossima all’addio, Mario è tornato alla sua vita e se la passa piuttosto bene. Come dimostra il suo account Instagram seguito da 157mila followers, Mario ha ripreso la sua vita e anche le sue amate serate mondane e in discoteca.

Il cavaliere si diverte molto nei locali ed è il re della vita notturna. Del resto, Cusitore non ha mai rinunciato a questa parte della sua vita neppure mentre era in trasmissione, dunque perché farlo ora. Certo, molti fan di Uomini e Donne credono che questa faccenda non faccia altro che provare il fatto che Mario era in televisione solo per farsi pubblicità, come molti hanno sospettato per lunghi mesi. Al momento, comunque, sembra non esserci nessuna donna importante nella sua vita, ma chissà che a breve non ci stupisca con un annuncio a sorpresa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.