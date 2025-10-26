Uomini e Donne, Mario Cusitore commenta caustico il gossip del momento: "Il mio percorso è stato vero"

News VIP

Mario Cusitore, ex volto di Uomini e Donne, commenta gli ultimi gossip sul ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Mario Cusitore torna al centro dell’attenzione. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha commentato il gossip sul ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Mario Cusitore lascia di stucco

Assente dall’attuale edizione di Uomini e Donne, nonostante abbia detto più volte pubblicamente che sarebbe molto interessato a tornare nel parterre maschile del trono over, Mario Cusitore continua ad essere al centro dell’attenzione sui social. Il percorso di Mario nel dating show di Maria De Filippi è iniziato come corteggiatore di Ida Platano, che aveva perso la testa per lui fino a scoprire che il partenopeo non era stato onesto nei suoi confronti, e lasciare così il trono prima del previsto. Poi Mario è tornato l’anno seguente e la presentatrice lo ha accolto nel trono over. Cusitore ha iniziato una serie di conoscenza senza senso, arrivando sempre al dunque con le dame, per poi mostrarsi scostante e poco incline ad impegnarsi seriamente.

Non parliamo poi delle miriadi di segnalazioni che anche in questo caso l’hanno visto protagonista, e che alla fine hanno portato la redazione a non richiamarlo più. Nonostante il suo percorso sia sotto gli occhi di tutti, Mario è certo di essere stato onesto e vero, molto più di tanti altri che hanno preso parte al programma. In questi giorni, infatti, l’ex cavaliere ha lanciato una bella frecciatina a Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, protagonisti di un discusso ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, Mario contro Martina e Gianmarco

Forse non ricordando momentaneamente il suo percorso e le segnalazioni che l’hanno visto protagonista quasi quotidianamente, Mario Cusitore si è eretto a giudice implacabile a ha deciso di commentare l’ultimo gossip che sta tenendo i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Stiamo parlando del ritorno di fiamma di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, avvistati a X Factor tra baci ed effusioni, e alle accuse dei rispettivi ex fidanzati Ciro Solimeno e Cristina Ferrara che hanno additato entrambi come falsi e bugiardi.

"Non sono abituato a fare questi inciuci, ma in tanti mi scrivete che ho fatto un bel trono rispetto a tutte le cose stanno uscendo. Coppia che nascono o che si lasciano, non siamo nessuno per giudicare chi ha torto e chi ha ragione. Però vi posso dire, col senno di poi, molto meglio il mio trono. Nel mio percorso ci sono stati alti e bassi, verità e bugie, ma almeno è stato vero al cento per cento”.

Cosa ne pensate di questa affermazione? Per noi si commenta da sola ma ci ha pensato anche il popolo di X a dirgliene quattro. Mario, infatti, è stato subito criticato per le sue parole, dato che il suo percorso è stato tutto fuorché trasparente e ogni fan di Uomini e Donne lo ricorda perfettamente.

