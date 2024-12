Uomini e Donne, Maria De Filippi sceglie la nuova Tronista dal parterre del Trono Over? Le Anticipazioni

News VIP

Dopo il flop del trono classico di questo anno, Maria De Filippi potrebbe voler nuovamente pescare dai volti del trono over la nuova tronista. Ecco il gossip sulle nuove puntate di Uomini e Donne.

Il trono classico di Uomini e Donne non sta brillando come dovrebbe in questa stagione del dating show di Canale 5 e Maria De Filippi sembra essere pronta a correre ai ripari. La presentatrice vuole nominare tronista una protagonista del trono over? Ecco l’ultima indiscrezione.

Uomini e Donne, Martina vicino alla scelta: chi la sostituisce?

La nuova stagione di Uomini e Donne sta tenendo gli spettatori di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo. Non si registra un grande successo per il trono classico dopo la cacciata del tronista Alessio Pecorelli e la futura eliminazione del collega Michele Longobardi, che intratteneva una relazione segreta lontano dalle telecamere alle spalle della redazione. Non brilla neppure il percorso di Francesca Sorrentino che, per quanto volenterosa di conoscere nuove persone e trovare l’amore, sembra sempre essere profondamente disorientata nelle sue scelta. Francesca, infatti, ha addirittura richiesto nuovi corteggiatori prima della pausa natalizia di Uomini e Donne, mandando su tutte le furie Francesco e Gianmarco che speravano che la tronista si sarebbe concentrata sulla loro conoscenza.

Appassionante e coinvolgente, invece, è il percorso di Martina De Ioannon. La tronista romana è arrivata al giro di boa, divisa tra l’interesse per Ciro Solimeno e quello per Gianmarco Steri, entrambi corteggiatori sinceri e molto presi dalla bella romana. Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, Martina andrà a riprendere Ciro a Torre Annunziata, convincendolo a tornare in studio per ultimare il loro percorso insieme, poi si lascerà andare a baci infuocati con Steri durante la loro ultima esterna. Dunque, Martina è sempre più vicina alla scelta ma chi prenderà poi il suo posto sul trono più ambito della televisione italiana? Ecco gli ultimi rumors.

Uomini e Donne, protagonista del trono over promossa a tronista

Dal momento che i protagonisti del trono classico stanno deludendo il pubblico di Uomini e Donne con la loro mancanza di trasparenza, eccezione fatta per Martina De Ioannon la quale invece sta mettendo davvero tutta sé stessa nella conoscenza di Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, arriva un nuovo rumors che riguarda la futura scelta di Maria De Filippi sulla questione. Si mormora, infatti, che dopo l’esperimento di successo a livello televisivo del percorso di Ida Platano - che si è concluso con l’abbandono del trono dopo le segnalazioni su Mario Cusitore ma che ha portato a picchi di share inauditi - la presentatrice voglia replicare. Maria, dunque, sarebbe disposta a proporre il ruolo di tronista ad un volto del trono over dopo la scelta di Martina, che avverrà a breve senza dubbio. Chi potrebbe essere la fortunata?

Secondo le indiscrezioni la scelta della presentatrice potrebbe ricadere su Cristina Tenuta, che ha improvvisamente lasciato il parterre femminile del programma senza alcuna spiegazione. Se da una parte il pubblico crede che sia dovuto al fatto che Cristina faticava visibilmente a trovare un interesse per i suoi corteggiatori, finendo per assumere il ruolo di opinionista più che di partecipante, dall’altra si pensa che questo allontanamento repentino sia dovuto alla volontà di depistare i telespettatori in attesa di nominarla tronista. Al momento nessuna conferma a riguardo, anche se al pubblico questa idea non dispiacerebbe.

