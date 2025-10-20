TGCom24
Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto una promessa a Gemma Galgani? L'indiscrezione

Sembra che questo anno Maria De Filippi abbia promesso qualcosa di molto importante a Gemma Galgani, la dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto una promessa a Gemma Galgani? L’indiscrezione

Questo potrebbe essere l’ultimo anno a Uomini e Donne per Gemma Galgani. Stando ad una recente indiscrezione, infatti, Maria De Filippi avrebbe fatto una promessa importante alla dama torinese.

Uomini e Donne Anticipazioni: ultimo anno per Gemma Galgani?

Da oltre quindici anni Gemma Galgani siede nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne ed è diventata una delle protagoniste assolute del dating show di Canale 5, con i suoi amori tormentati, le lacrime, i malori dietro le quinte, le discussioni con Tina Cipollari e le sue sfilate graffianti sulla passerella sfida dopo sfida. Mentre la popolarità di Gemma è cresciuta a dismisura, dividendo il pubblico tra chi fa ancora il tifo per lei e chi, invece, non sopporta più la sua presenza nello studio, l’amore tarda ad arrivare.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a diverse liaison di Gemma tutte naufragate tra un mare di polemiche e lacrime, ma c’è da dire che la dama non ha ancora imparato a distinguere chi si avvicina a lei perché realmente interessato, e chi invece vuole semplicemente approfittare della sua rilevanza all’interno del programma di Maria De Filippi. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo visto Gemma disperarsi per Arcangelo, nonostante il cavaliere le avesse detto più volte che tra loro ci sarebbe potuta essere solo amicizia, mentre nelle ultime puntate l’abbiamo ritrovata a lamentarsi del fatto che Mario Lenti abbia voluto chiudere con lei. Insomma, la fortuna in amore di Galgani è praticamente inesistente ma questo potrebbe essere il suo ultimo anno a Uomini e Donne, dato che Maria in persona le ha fatto una promessa. Ecco l’indiscrezione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa una promessa a Gemma

Secondo le indiscrezione lanciate da Nuovo Tv, questo potrebbe essere l’ultimo anno a Uomini e Donne per Gemma Galgani. Sembra, infatti, che Maria De Filippi abbia promesso alla dama torinese di guidarla e aiutarla nella ricerca dell’amore, per far sì che dopo quindici anni di presenza nello studio del dating show di Canale 5, anche lei abbia il suo lieto fine. Mentre Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tornano in televisione, per parlare del ritorno di fiamma tra loro che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, Gemma continua il suo percorso a Uomini e Donne ma questo anno non sembra iniziato per il verso giusto.

La dama, infatti, si è invaghita di Mario Lenti ma lui non vuole saperne, interessato ad altre dame, e così sono scoppiate diverse polemiche tra Gemma e il cavaliere, il quale è rimasto fermo sul proprio punto. Forse Maria riuscirà a fare dei casting ad hoc per cercare i migliori partiti per Galgani, così da assicurarle un amore vero e sincero. Ci riuscirà? Lo scopriremo guardando Uomini e Donne su Canale 5.

