Uomini e Donne, Maria De Filippi e Roberta Di Padua: cosa si sono dette lontano dai microfoni?

Roberta Di Padua abbraccia Maria De Filippi nello studio di Uomini e Donne ma ai fan non sfugge una conversazione lontano dai microfoni. Ecco cosa si sono dette.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne ci sono stati graditi ritorni nello studio del dating show di Maria De Filippi, da parte di alcune coppie trono over e del trono classico ancora follemente innamorate. Sono tornati anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ma i fan del programma si sono accorti di uno scambio di battute tra la dama di Cassino e Maria De Filippi, avvenuto lontano dai microfoni. Ecco cosa si sono dette.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro ancora innamorati

Uomini e Donne unisce tantissime coppie, alcune delle quali resistono anche lontano dalle telecamere, creando famiglie splendide, convolando a nozze o convivendo in una famiglia allargata. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati nello studio per parlare della loro relazione. Non è stato semplice per la dama di Cassino far capitolare il cavaliere salernitano, che inizialmente le ha preferito Ida Platano, salvo poi tornare sui propri passi una volta single.

La relazione procede bene, Roberta non è in dolce attesa come spesso si è mormorato negli ultimi mesi, ma i due sognano comunque di costruire una famiglia insieme. Certo non mancano episodi di gelosia, soprattutto da parte di Roberta che ha lasciato Alessandro per Whatsapp, infastidita da una particolare uscita con gli amici del cavaliere. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, del resto che Vicinanza ha dovuto ammettere di essere parecchio geloso della sua fidanzata. Prima di prendere posto al centro dello studio, tuttavia, Roberta ha salutato abbracciandola Maria e in molti hanno notato che le due si sono scambiate delle battute lontano dai microfoni. Cosa si sono dette?

Uomini e Donne, cosa si sono dette Roberta e Maria De Filippi?

Ospite della puntata di Uomini e Donne per parlare della sua relazione con Alessandro Vicinanza, nata proprio nello studio del dating show di Canale 5, Roberta Di Padua ha fatto il suo ingresso mano nella mano con il compagno, per poi abbracciare in un caloroso abbraccio Maria De Filippi. La presentatrice e la dama di Cassino si sono scambiate qualche battuta lontano dai microfoni, ma cosa si sono dette? Nessuna segreto di Stato, Maria ha chiesto a Roberta se stesse bene e lei ha risposto di sì, facendole poi qualche battuta sullo stare serena con Alessandro, dal momento che lei ha risposto: “Sì, pazienza”.

Insomma, anche Maria sa che la dama è parecchio fumantina e che non si lascia contraddire facilmente, neppure dalla sua dolce metà. Sicuramente, tuttavia, Alessandro ha imparato a prenderla dato che la loro storia d’amore procede benissimo nonostante la distanza geografica che ancora li separa.

