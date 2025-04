Uomini e Donne, Marcello Messina festeggia il compleanno con un'inaspettata Reunion del Trono over

News VIP

Marcello Messina sorpreso da una festa di compleanno organizzata dalla compagna Giada Rizzi. Al party la reunion di parte del cast del Trono over di Uomini e Donne.

Marcello Messina compie gli anni e la compagna Giada Rizzi ha organizzato per lui una festa a sorpresa davvero speciale. La coppia del trono over di Uomini e Donne è sempre più innamorata e fa grandi progetti insieme, ma nel frattempo festeggia senza pensieri insieme ad altri protagonisti del dating show di Canale 5, in una inaspettata Reunion. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi sempre più innamorati

Nonostante le delusioni precedenti, Marcello Messina ha deciso di rimettersi in gioco e si è presentato nuovamente nello studio di Uomini e Donne e si è rimesso in gioco. Questa volta è stata quella giusta per il cavaliere torinese, dato che ha iniziato immediatamente a frequentare Giada Rizzi, che gli ha rubato il cuore. La coppia ha lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi e la love story è decollata, tanto che Marcello ha deciso di trasferirsi in pianta stabile a Venezia con la sua compagna e i figli, con i quali sembra andare molto d’accordo.

Recentemente, infatti, Marcello e Giada sono tornati nel programma di Canale 5 per parlare del loro rapporto e Giada ha ammesso di aver immediatamente visto del feeling tra i suoi bambini e Marcello, cosa che ovviamente le ha fatto molto piacere. Poche ore fa, in occasione del compleanno del cavaliere, Rizzi ha voluto sorprenderlo con una bellissima festa a sorpresa alla quale ha inviato anche alcuni volti noti del trono over. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Reunion del trono over per il compleanno di Marcello

Per sorprendere il suo compagno nel giorno del suo compleanno, Giada Rizzi ha voluto organizzare una bellissima festa a sorpresa. L’intento è riuscito, dal momento che Marcello Messina si è emozionato e divertito tantissimo al party organizzato presso la Tenuta dei Galilei, potendo anche riabbracciare alcuni volti del trono over di Uomini e Donne, appositamente invitati per l’occasione. Alla festa, infatti, c’erano Barbara d’Urso e Ruggero d’Andrea sempre più innamorati dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, ma anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone protagonista di un gender reveal nelle ultime puntate del programma, in dolce attesa di un maschietto che corona il loro sogno d’amore, poi anche Luisa Anna Monti e Salvio.

Su Instagram, dove sono state pubblicate le foto della serata, Marcello ha ringraziato tutti per la bellissima sorpresa, anche se i fan hanno notato un’assenza importante ovvero quella di Isabella Ricci. Tra la dama e il cavaliere era nata un’amicizia importante, tanto che lei lo ha voluto al suo matrimonio con Fabio, conosciuto proprio a Uomini e Donne, ma una volta annunciato il divorzio si è totalmente eclissata.

