Uomini e Donne, Madalina Ghenea ha una love story con un noto ex tronista!

La bellissima Madalina Ghenea pizzicata insieme ad uno dei più famosi tronisti di Uomini e Donne, ecco di chi si tratta.

Madalina Ghenea, bellissima modella e attrice di origini romene, si è innamorata di un noto ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Salvatore Angelucci! Ecco dove sono stati avvistati insieme.

Classe 1987, Madalina Ghenea è una delle donne più belle del panorama italiano. Di origine romena, la modella e attrice si trasferisce a Milano per lavorare nel mondo della moda e inizia piano piano a farsi strada anche nel mondo della televisione, prima con spot pubblicitari poi prendendo parte, nel 2011, a Ballando con le Stelle che la pone sotto i riflettori. Madalina è protagonista di diverse pellicole cinematografiche come Razzabastarda, nel 2012, per il quale vince il suo primo premio al Festival Internazionale del Film di Roma, poi torna nelle sale a fianco di Jude Law in Dom Hemingway, ma anche nel cast di Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino.

Insomma, una carriera ricca, nella quale si alternano anche momenti dedicati alla moda e al glamour, poi l’apparizione nel 2016 come co-conduttrice al Festival di Sanremo con Carlo Conti. La vita amorosa di Madalina non è meno interessante, dato che in passato ha avuto un flirt con Gerard Butler, Michael Fassbender, poi con l’imprenditore romeno Matei Stratan, con il quale ha una figlia di nome Charlotte. La modella e attrice è stata legata a Philipp Plein, e nel 2023 ha reso pubblica la sua relazione con Grigor Dimitrov, noto tennista bulgaro. La relazione, tuttavia, è naufragata e ora Madalina sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un noto ex tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Chi è, dunque, il nuovo amore di Madalina Ghenea? La bellissima modella e attrice è stata vista in compagnia di Salvatore Angelucci ad Ibiza, immortalata anche da un video che è diventato virale su Tik Tok nelle ultime ore. I fan di Uomini e Donne ricordano senza dubbio Salvatore Angelucci, la sua conoscenza altalenante con Paola Frizziero, poi il triangolo con Karina Cascella con la quale ha vissuto una relazione intensa lunga dieci anni, dalla quale è nata la loro figlia Ginevra.

Salvatore è tornato recentemente single e sembra che abbia fatto colpo su Madalina. Le voci su questo flirt circolavano ormai da diverse settimane sul web, ma ora c’è anche la conferma della segnalazione che li vuole insieme nello stesso aeroporto mano nella mano. La coppia farà coming out a breve?

