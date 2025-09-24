TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne: Lucia smaschera Rosario e Lino Giuliano affonda il colpo
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne: Lucia smaschera Rosario e Lino Giuliano affonda il colpo

Anita Nurzia

"Non fatevi abbagliare": Lino Giuliano contro Rosario dopo lo scandalo a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Lucia smaschera Rosario e Lino Giuliano affonda il colpo

È stata una puntata destinata a far discutere quella di ieri a Uomini e Donne. Maria De Filippi, ancora una volta, ha sorpreso tutti prendendo una decisione netta: Rosario Guglielmi è stato “detronizzato” ancor prima di sedersi sul trono.

Lucia rivela tutto su Rosario, Lino Giuliano lo attacca Tutto è accaduto quando in studio è intervenuta la sua ex, Lucia Ilardo, che ha raccontato un retroscena clamoroso: appena tre giorni prima, i due avrebbero fatto l’amore. Una rivelazione che ha scosso il pubblico e messo immediatamente in discussione la credibilità del giovane.

Un colpo di scena che non è passato inosservato nemmeno a Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, che ha deciso di dire la sua sui social, lanciando una frecciata durissima contro Rosario e contro l’immagine “da bravo ragazzo” che, fino a quel momento, aveva mostrato.

Ecco le sue parole, senza filtri:

“A volte basta una sola parola detta al momento giusto per cambiare la percezione di una persona. Se quella ragazza non avesse avuto il coraggio di parlare, qualcuno sarebbe passato come il ‘ragazzo perfetto’, un principe azzurro senza macchia. In realtà, dietro le luci e le telecamere, è emersa una verità diversa, COLUI che fino a quel momento era apparso pulito e inattaccabile solo perché lei l’aveva tradito, in realtà non era affatto quello che voleva sembrare.”

Un attacco diretto che si è trasformato in una riflessione più ampia sul mondo della televisione e sull’apparenza:

“Non fermatevi mai a ciò che vi viene mostrato in televisione. Non lasciatevi incantare da comportamenti costruiti ad arte, da atteggiamenti da ‘finti buonisti’, da quelle maschere da ‘bravi ragazzi’ che in realtà crollano al primo soffio di verità. (…) La perfezione non esiste, e fin qui nulla di male. Ma essere falsi, giocare sporco e vendersi l’anima solo per un po’ di visibilità, questo sì che è intollerabile.”

Infine, Lino ha voluto lanciare un messaggio chiaro a chi lo segue:

“Amiche mie con ciò volevo dirvi… imparate ad apprezzare i puri, quelli che quando li vedi, dici sì è vero sarà pure stronzo… MA È SINCERO!!”.

Parole dure, che hanno acceso ulteriormente il dibattito tra i fan del programma e che fanno capire quanto la vicenda di Rosario e Lucia Ilardo non si esaurirà così facilmente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale
news VIP Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale
Grande Fratello, Matteo Azzali prima di entrare nella Casa: "In amore non ho strategie"
news VIP Grande Fratello, Matteo Azzali prima di entrare nella Casa: "In amore non ho strategie"
Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma
news VIP Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
Uomini e Donne, anticipazioni Federico Mastrostefano si presenta brillo in un'esterna
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni Federico Mastrostefano si presenta brillo in un'esterna
Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione
news VIP Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione
Ignazio Moser e Andrea Damante ai ferri corti, lo conferma un'indiscrezione
news VIP Ignazio Moser e Andrea Damante ai ferri corti, lo conferma un'indiscrezione
Freeze – Chi sta fermo vince: le anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre
anticipazioni TV Freeze – Chi sta fermo vince: le anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV