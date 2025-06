Uomini e Donne, Luca Salatino si lascia andare ad un duro sfogo: ''Da quando ho preso parte a certi programmi…''

News VIP

Luca Salatino, ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram.

Luca Salatino è stato uno dei tronisti più apprezzati di Uomini e Donne negli ultimi anni. Lo chef romano ha preso parte anche al Grande Fratello Vip, per poi lasciare la casa a metà percorso e ora sta aprendo il suo primo ristorante di proprietà. Su Instagram, dove gode di un largo pubblico, Luca si lascia andare ad un duro sfogo legato proprio alle sue esperienze televisive. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, lo sfogo di Luca Salatino

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore e poi come tronista, Luca Salatino ha conosciuto una certa notorietà e ancora oggi è molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta 344mila followers. Dopo la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Luca è stato arruolato da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip. La sua avventura si è interrotta presto ma lui ne conserva un ottimo ricordo. Il romano è tornato alla sua vita e ha deciso di seguire la passione per la cucina, aprendo un ristorante che ha chiamato Iolanda in onore di sua nonna.

Mentre arriva una segnalazione shock su una coppia di Uomini e Donne, Luca si sta impegnando molto per questo progetto che è ormai in dirittura d’arrivo. Nel frattempo, Salatino si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social nelle ultime ore, deluso dall’assenza di alcune persone che un tempo erano fondamentali nella sua vita e che ora gli hanno voltato le spalle, a causa delle sue esperienze televisive. Ecco cosa ha detto l’ex tronista sulle relazioni perse negli ultimi anni.

Uomini e Donne, Luca Salatino: commenti amari sui social

Mentre si prepara ad inaugurare Iolanda, il suo primo ristorante dedicato alla memoria della nonna e ad un tipo di cucina semplice e casalinga che faccia tornare tutti bambini, Luca Salatino si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha ammesso di essersi sentito abbandonato da molte persone che prima gli erano vicino.

“Da quando ho preso parte a certi programmi, tante persone con cui sono cresciuto – con cui ho condiviso sogni, momenti e fatiche – hanno preferito allontanarsi. C’è chi ha tolto un follower, chi un saluto, chi addirittura la presenza. E non lo dico con rabbia, lo dico con lucidità.Ho sempre messo in discussione me stesso, mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, perché avere la coscienza pulita non significa pensarsi perfetti. Magari un po di colpa ce l’ho pure io, può darsi… ma alla fine, la vita ti insegna che le persone che ti vogliono bene davvero non si allontanano nei momenti in cui servirebbero di più”.

Poi Luca ha concluso il suo amaro sfogo ammettendo che ad oggi non sente più il bisogno di dare spiegazioni a nessuno, triste all’idea di esserci sempre stato per tutti e non aver mai ricevuto lo stesso trattamento dopo la sua presenza a Uomini e Donne e Grande Fratello Vip.

