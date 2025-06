Uomini e Donne, Luca Salatino inaugura il suo ristorante: ci sono anche Gianni, Tina e Ida!

News VIP

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, ha inaugurato il suo ristornate a Roma e c'erano anche volti noti del programma di Maria De Filippi.

Dopo averne dato annuncio su Instagram, dove è seguito da una platea di 345mila followers, Luca Salatino ha inaugurato il suo ristornate a Roma. Presenti all’evento anche diversi volti di Uomini e Donne, e poi un’amica del Grande Fratello Vip. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Luca Salatino inaugura il suo ristorante

Ex tronista di Uomini e Donne molto amato per la sua sincerità e schiettezza, Luca Salatino è anche un brillante chef con una passione per la cucina e le tradizioni. Il giovane romano si è messo in gioco e ha deciso di puntare tutto su sé stesso, inaugurando un ristorante che ha chiamato Iolanda in onore dell’adorata nonna, e che ha proprio lo scopo di riportare il consumatore alle tradizioni. Luca si è sfogato sui social, dove è molto seguito proprio grazie alla popolarità che ha raccolto nel dating show di Maria De Filippi e poi al Grande Fratello Vip, parlando di rapporti che sono finiti a causa della sua partecipazione a questi programmi tv e che l’hanno fatto soffrire.

L’ex tronista ha fatto un grande lavoro su sé stesso e ad oggi è un uomo diverso e più sicuro, che sa quando lasciare andare e quando lottare per il suo scopo. Con Iolanda, Luca ha messo tutto sé stesso ed ecco che proprio poche ore fa ha inaugurato ufficialmente il suo ristorante a Roma. Tra grandi emozioni e piatti squisiti della tradizione, Salatino è stato circondato dai propri affetti ma anche di volti noti di Canale 5, che hanno vissuto con lui le esperienze televisive che lo hanno reso noto al pubblico.

Uomini e Donne: Tina, Gianni e Ida uniti per Luca

Tutti ricordano con un grande sorriso Luca Salatino, un ragazzo semplice e umile, che ha stregato il pubblico di Uomini e Donne e ha poi fatto affezionare quello del Grande Fratello Vip. Nello studio del dating show di Maria De Filippi si creano dei legami duraturi e lo dimostra proprio Luca nelle ultime ore quando, all’inaugurazione del suo ristorante Iolanda, sono apparsi anche volti che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

Nella serata dedicata all’apertura del locale a Roma, infatti, c’erano anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che da sempre hanno espresso molto affetto per lui, poi anche Ida Platano della quale è tornato a parlare Mario Cusitore proprio nelle ultime ore. Ma non sono i soli. Anche Carolina Marconi, che ha conosciuto Luca nella casa più spiata d’Italia, ha voluto esserci per assaggiare i prelibati piatti e augurargli buona fortuna.

