Uomini e Donne, Luana scarica Lorenzo e viene sommersa dalle critiche!

Luana ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Lorenzo durante l'ultimo confronto a Uomini e Donne, ma è incappata in critiche asprissime da parte del pubblico.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Luana Nicchiniello ha scaricato senza mezzi termini Lorenzo, un giovane cavaliere sceso per corteggiarla. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi, tuttavia, non ha apprezzato ritenendo il ragazzo un valido corteggiatore e accusando Luana di scegliere sempre le persone sbagliate.

Uomini e Donne, Luana chiude con Lorenzo

Il percorso di Luana Nicchiniello, giovane dama del trono over di Uomini e Donne, nello studio del dating show di Maria De Filippi non è di certo tutto rose e fiori. Luana, infatti, si è lanciata a capofitto nella conoscenza di Alessio Pilli Stella. Inizialmente sembrava che il cavaliere fosse molto preso, tanto da continuare per diverse settimane il rapporto e andare oltre, poi Alessio ha chiuso e ha ammesso di non aver sentito quel sentimento in più per lei, lasciandola con l’amaro in bocca. Poco dopo, Luana ha iniziato a conoscere Giovanni Siciliano e anche in questo caso la situazione si è risolta in un nulla di fatto. Giovanni, infatti, come sempre è partito con promesse e amore per poi dichiarare di essersi già annoiato, avendo raggiunto un’intimità velocemente per poi tornare da Luana, contattando segretamente anche Francesca nel frattempo, e dicendo ad entrambe di essere interessato in modo fortissimo.

Insomma, Luana non ha azzeccato neppure una conoscenza al momento ed è per questo che il pubblico, dopo gli insulti sui social ai quali ha risposto magistralmente, si è detto felice dell’arrivo di Lorenzo. Il giovane e interessante cavaliere si è mostrato sinceramente interessato a Luana e i due hanno iniziato ad uscire insieme. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, tuttavia, Luana ha confessato di voler chiudere con Lorenzo perché lui ha provato a baciarla quando lei gli aveva espressamente detto di non essere pronta. Lorenzo ci è rimasto molto male, dichiarando di aver comunque atteso diverse uscite insieme, e che non si aspettava una chiusura. Ma, elegantemente e senza polemiche, ha lasciato la sedia e ha accettato la chiusura della dama, che è stata sommersa dalle critiche.

Uomini e Donne, critiche per Luana

La scelta di Luana di chiudere con Lorenzo non è piaciuta al pubblico di Uomini e Donne. Sui social, infatti, dove il programma di Maria De Filippi è molto seguito e ha tanta risposta da parte del popolo del web, gli utenti si sono lamentati per questa scelta, accusando Luana di aver eliminato un ragazzo bravo e gentile, semplicemente interessato a lei, facendolo passare anche come una persona poco garbata a causa del tentativo di baciarla. Molti utenti hanno contestato a Luana il fatto di lamentarsi per le sue precedenti conoscenze, continuando poi a scegliere sempre lo stesso prototipo di uomo invece di dare una possibilità a un ragazzo gentile come Lorenzo.

Insomma, questo cavaliere è piaciuto proprio a tutti ma va fatto un appunto. Luana stessa ha ammesso di non sentirsi ancora pronta per aprirsi con un’altra persona, essendo rimasta davvero molto scottata dalla turbolenta fine della conoscenza con Giovanni Siciliano, e avendo maturato una serie di insicurezze a causa di quella con Alessio Pilli Stella. Come proseguirà il suo percorso nel programma di Canale 5? La stagione di Uomini e Donne è al termine e sembra probabile che la dama tornerà anche a settembre in cerca dell’amore, non avendolo ancora trovato.

