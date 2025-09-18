Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano

News VIP

Luana Nicchiniello, ex dama del trono over di Uomini e Donne, confessa che vorrebbe tornare nel parterre per corteggiare il nuovo cavaliere.

Luana Nicchiniello si dice pronta a tornare nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. La dama, infatti, ha ammesso di nutrire un particolare interesse per Federico Mastrostefano, tornato nel programma come cavaliere.

Uomini e Donne, Luana pronta a tornare

La nuova stagione di Uomini e Donne debutta ufficialmente su Canale 5 lunedì 22 settembre 2025, ma le Anticipazioni ci hanno già svelato cosa accadrà nelle prime settimane di messa in onda. Luana Nicchiniello, che lo scorso anno è stata una chiacchierata protagonista del trono over con le sue liaison finite in dramma, non farà parte del cast di questo anno almeno per il momento. È proprio lei, tuttavia, ospite di Casa Lollo ad ammettere che vorrebbe presto tornare nel programma di Maria De Filippi alla ricerca dell’amore, dopo una conoscenza estiva conclusa con una rottura.

Luana, ricordiamo, ha avuto un intenso flirt con Alessio Pilli Stella poi ha iniziato a frequentare Giovanni Siciliano, il quale tuttavia è tornato sui propri passi ammettendo di provare ancora qualcosa di forte per Francesca Cruciani, con la quale ancora fa coppia fissa lontano dalle telecamere nonostante lo scetticismo generale. E proprio a proposito di questa coppia, Luana ha ammesso che non si sarebbe aspettata di vederli ancora insieme ma di essere felice nel sapere entrambi sereni in questo rapporto, confidando di sperare che Giovanni non faccia soffrire Francesca dal momento che la vede davvero molto presa da questa relazione.

Uomini e Donne, Luana vuole corteggiare Federico Mastrostefano

Tra le novità di questa nuova stagione di Uomini e Donne c’è il ritorno di Federico Mastrostefano, ex tronista del dating show di Maria De Filippi che è tornato nelle vesti di cavaliere del trono over e che, stando alle Anticipazioni, sta conoscendo meglio Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Ma anche Luana Nicchiniello si è detta molto interessata a conoscere Federico, ammettendo di trovarlo interessante anche a livello fisico.

“Ritornerei e mi piacerebbe conoscere Federico Mastrostefano. Non l’ho seguito durante il trono classico ma ne ho sentito parlare, ho visto qualche foto e lo trovo carino. Esteticamente potrebbe piacermi ma non so caratterialmente”.

Ha confidato Luana. Al momento la dama non sembra ancora aver ricevuto un offerta da parte della redazione di Uomini e Donne, dato che il cast è al completo. Chi, invece, ha dovuto rinunciare immediatamente ad essere un protagonista di questa stagione è Rosario Guglielmi, il tronista cacciato da Maria De Filippi quando la sua ex Lucia Ilardo ha ammesso di aver avuto con lui rapporti intimi a pochi giorni dall’inizio della sua esperienza nel dating show di Canale 5.

