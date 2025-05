Uomini e Donne, Luana Nicchiniello insultata sui social: la replica magistrale della dama del trono over

News VIP

Luana Nicchiniello, discussa dama del trono over di Uomini e Donne, oggetto di critiche sui social per un abito low cost. Ecco come ha replicato.

Tra le dame più discusse degli ultimi mesi c’è senza dubbio Luana Nicchiniello. La protagonista del trono over di Uomini e Donne ha affrontato diverse delusioni d’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma spera ancora nel lieto fine. Nel frattempo, alcuni haters la prendono di mira per il suo look in puntata e lei dà una risposta magistrale sui social.

Uomini e Donne, Luana presa di mira dagli haters

Nello studio di Uomini e Donne, Luana Nicchiniello ha attirato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi negli ultimi mesi. La bella dama si è lanciata nella conoscenza di Alessio Pilli Stella e tra loro sembrava andare tutto a gonfie vele, fino a quando il cavaliere non l’ha completamente spiazzata ammettendo che in lui non era scattato alcun sentimento. Alessio, infatti, ha voluto a tutti i costi il numero di Valentina e Luana si è fatta da parte, senza nascondere tuttavia di essere rimasta molto scottata dalla situazione, avendo investito sentimento e tempo su questa conoscenza. Poco dopo, Luana ha deciso di rimettersi in gioco con Giovanni Siciliano ma non è andata molto meglio. Il cavaliere partenopeo, come sempre, è partito in quinta con la bella dama e la frequentazione è diventata importante, al punto che tutti si aspettavano che la coppia avrebbe lasciato il programma come Rosanna e Giuseppe, avvistati lontano dallo studio dopo la scelta.

Invece, Giovanni ha ammesso di essersi già stancato della situazione e poi ha peggiorato la sua situazione, contattando nuovamente Francesca alla quale ha detto di volerci riprovare perché è la dama che più di tutte lo ha coinvolto emotivamente. Nel mentre, comunque, Giovanni ha rivisto Luana e le ha chiesto anche di dormire insieme. Insomma, una grande delusione per Nicchiniello che ha chiuso la conoscenza con l’amaro in bocca e ha accettato il corteggiamento di un giovane cavaliere, giunto a Uomini e Donne per conoscerla meglio. Sebbene abbia tanti sostenitori, dato che è chiaro che è una donna che davvero cerca l’amore, Luana ha anche alcuni haters che non hanno atteso molto per attaccarla su Instagram, commentando il suo aspetto fisico. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Luana replica alle critiche

Dopo la grande delusione che le ha dato Giovanni Siciliano, ben visibile durante il loro confronto dato che era davvero amareggiata e toccata dalla situazione, Luana Nicchiniello è finita nel mirino di alcuni haters sui social. La dama ha mostrato l’abito e la collana che ha scelto per presentarsi in studio proprio per il confronto con il cavaliere partenopeo a Uomini e Donne, ma qualcuno le ha fatto immediatamente notare che non dovrebbe fare la vanitosa con un abito low cost e con una collana, che non ha neppure saputo portare con grazia davanti le telecamere. Questa volta, tuttavia, Luana ha deciso di non rimanere in silenzio e ha risposto con un messaggio proprio su Tik Tok, facendo riferimento al commento al vetriolo.

“Volevo rispondere a questo commento perché mi sembrava giusto farlo e quindi lo faccio volentieri. Riguardo agli outfit da trenta, da venti, da quindici secondo me si va ad offendere le persone che comunque non possono permettersi abiti costosi, quindi non lo trovo carino. Ed è per questo che rispondo a questo messaggio. Per quanto riguarda la collana se questa persona vuole mostrarmi un tutorial, mi fa vedere che tipo di portamento bisogna avere per indossare questa collana ne sono davvero felice. Per quanto riguarda questo abito non ho pagato trenta ma quindici euro in saldi!”.

La risposta di Luana è magistrale! La dama del trono over di Uomini e Donne ha fatto benissimo a rimettere questo leone da testiera al suo posto, anche perché è una bellissima donna e quindi anche un abito di poco valore risulta elegante su di lei. Una polemica sterile, ma del resto quando le dame e i cavalieri del programma diventano più famosi devono fare i conti anche con queste situazioni spinose, e sapersi difendere.

