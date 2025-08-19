Uomini e Donne, lo sfogo di Luca Salatino: “Ho finalmente scoperto cosa significhi vivere davvero”

News VIP

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, racconta la sua esperienza con il mondo dei social e si lascia andare ad uno sfogo.

Luca Salatino, ex protagonista di Uomini e Donne, ha aperto da pochi mesi il suo ristorante e su Instagram, dopo questa esperienza, si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro l’uso dei social nel modo sbagliato.

Uomini e Donne, Luca Salatino si sfogo

Tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne c’è anche Luca Salatino, ex tronista che ha fatto commuovere e affezionare tantissimi spettatori del dating show di Maria De Filippi. Recentemente Luca ha deciso di aprire il suo ristorante, avendo sempre nutrito una forte passione per la ristorazione, che ha intitolato a sua nonna chiamandolo Iolanda. L’esperienza nel ristorante è servita a Luca a mettere in ordine le sue priorità, insieme ad un percorso psicologico - del quale aveva parlato anche durante l’intervista esclusiva rilasciata a noi di Comingsoon.it - che ha intrapreso dopo la fine del dating show di Canale 5.

Su Instagram, infatti, il romano cerca di portare la sua vita vera tra momenti belli e difficoltà e ha smesso di pensare alla perfezione che tutti vorrebbero che le persone pubbliche raggiungessero, per essere a riparo dai commenti cattivi dei leoni da tastiera. Insomma più sostanza e meno apparenza. Poche ore fa, riflettendo proprio su questo argomento, Luca si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Ecco cosa ha scritto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Luca Salatino si lascia andare sui social

I fan di Uomini e Donne ricordano con piacere Luca Salatino, il divertente ma anche dolce tronista romano che ha fatto un bellissimo percorso nello studio del programma di Canale 5, coronandolo con la scelta emozionate durante la quale ha espresso i suoi sentimenti per Soraya. La love story tra I due non ha funzionato ma Luca non si è perso d’animo e, dopo una breve esperienza nella casa del Grande Fratello che gli ha fatto capire di aver bisogno di intraprendere un percorso personale di crescita interiore con una psicologa, è tornato ai fornelli nel suo locale a Roma.

“Se c’è una cosa che questo locale mi ha insegnato, è che dietro la fatica, le corse e le giornate infinite c’è u regalo immenso che non aveva previsto: mi ha tolto la schiavitù del telefono. Mi ha restituito il tempo vero, quello fatto di volti, di mani che lavorano, di sorrisi scambiati dal vivo. Dopo tanti anni passati dietro a uno schermo, tra social e notifiche, ho finalmente scoperto cosa significhi vivere davvero. Senza ostentare, senza dover mostrare nulla a nessuno, solo sentendo sulla pelle la bellezza delle cose vere. Quelle che non hanno bisogno di like, ma solo di essere vissute. Prima di fare diete fisiche, dovremmo fare diete psicologiche per disintossicarci da tante cose che ci negativizzano”.

Questo lo sfogo pubblicato da Luca poche ore fa ragionando sull’importanza del presente reale e su quanto i social abbiano invece offuscato la vera vita delle persone, in nome di una falsa immagine e pubblica. Insomma, Salatino si è redento e ora il suo uso dei social networks è molto diverso, più sano, argomento che spera che faccia riflettere anche i suoi followers.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.