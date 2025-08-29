Uomini e Donne, lo sfogo di Francesca Sorrentino: ''Tante volte ho sofferto il giudizio''

News VIP

Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Protagonista dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne nel ruolo di tronista, Francesca Sorrentino si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, parlando delle critiche ricevute negli ultimi anni a causa della sua esposizione mediatica e di come è riuscita ad andare avanti senza sentirsi costantemente giudicata.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino si sfoga

Dopo la sua avventura a Temptation Island e dopo l’ennesima rottura con Manuel Maura, Francesca Sorrentino è stata scelta da Maria De Filippi come nuova tronista del dating show di Canale 5. Francesca ha inizialmente avuto qualche problema a fidarsi dei suoi corteggiatori e lasciarsi andare, ma passo dopo passo ha fatto cadere la sua corazza. Il percorso di Francesca, tuttavia, non si è concluso nel migliori dei modi dal momento che la tronista ha accettato di conoscere meglio Gianluca Costantino lontano dalle telecamere, pur volendo inizialmente uscire senza una scelta, e la conoscenza si è conclusa dopo poche settimane.

Sono continuate, poi, ad arrivare delle segnalazioni su Francesca e Manuel, che secondo le voci avrebbero continuato a frequentarsi di nascosto tra vari tira e molla. Francesca è stata avvistata sbraitare al telefono contro Manuel, ma lei stessa è scesa in campo per smentire totalmente questa segnalazione pochi giorni fa. Nel frattempo, Sorrentino ha continuato le sue vacanze estive, fingendo di non leggere le critiche che spesso e volentieri piovono sul suo profilo social da parte degli haters. Ora, tuttavia, Francesca ha voluto sfogarsi una volta per tutte e si è lasciata andare ad una riflessione sulla sua vita negli ultimi anni e sui giudizi continui ai quali è stata sottoposta.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino contro i giudizi

Francesca Sorrentino ha sopportato tante critiche negli ultimi anni. C’è chi se l’è presa con lei per aver perdonato Manuel Maura dopo Temptation Island, chi ha quasi festeggiato dopo la loro ennesima rottura, poi in molti hanno trovato noioso e privo di senso il suo percorso a Uomini e Donne. Infine non sono mancate le critiche per la conoscenza lampo con Gianluca Costantino, così come per le continue segnalazioni sul possibile ritorno di fiamma con Manuel. Insomma, Francesca è stata decisamente bersagliata più di una volta ma ha capito come lasciarsi tutto alle spalle e così ha voluto sfogarsi su Instagram, spiegando il suo punto di vista.

“Tante volte ho sofferto il giudizio, tante volte ho letto cose che mi hanno ferita, tante volte ho sentito cose sul mio conto non vere e altrettante volte mi sono giustificata urlando le mie ragioni e verità contro dei mulini a vento giudici della mia vita. Ho pianto, mi sono chiesta più volte perché, ma poi lavorando molto sulla mia persona ho capito che ognuno ha una versione e visione diversa di me, ognuno sentenzia sulla vita altrui quando la propria è triste e insignificante e che non si può vivere per piacere e andare d’accordo con tutti”.

Francesca ha ammesso di cadere ancora in alcune provocazioni ma di star lavorando sempre di più per provare a mantenere controllo e che non deve più convincere nessuno delle sue buone intenzioni. Cosa ne pensate?

