Uomini e Donne, le rivelazioni di un ex tronista: "Non era per me! Mi piaceva guardare il programma, ma non amavo farlo"

News VIP

L'ex storico tronista Milton Morales ricorda la sua breve esperienza sul trono di Uomini e Donne, lasciandosi andare a delle rivelazioni davvero inedite.

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. Nelle ultime ore, l'ex storico tronista Milton Morales è tornato a parlare della sua esperienza sul trono del dating show di Maria De Filippi e ricordato l'incontro con il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che gli svoltò la carriera.

Milton Morales e i retroscena su Uomini e Donne

Il modello cubano Milton Morales è tornato a parlare della sua breve esperienza sul trono di Uomini e Donne. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, l'ex tronista, che ha raggiunto la popolarità grazie alla pubblicità di intimo con Natalia Estrada, ha ricordato il suo primo incontro con Maria De Filippi:

Maria De Filippi mi invitò a Roma e mi disse che avrei potuto trovare una fidanzata nel suo programma. Le confessai che mi vergognavo e che non avrei avuto bisogno della televisione per trovarmi una compagna. Ma lei insistette: ‘Consideralo come un lavoro, come qualcosa di divertente’. Le promisi che ci avrei pensato, ma un giorno arrivato a Cinecittà per ‘Buona Domenica’ mi avvisarono che Costanzo voleva parlarmi. Entrai nel suo ufficio e appena mi vide esclamò: ‘So che vai da Maria, complimenti!’. E mi strinse la mano.

Leggi anche Intervista esclusiva al cavaliere Giuseppe Molonia

Dopo aver parlato del reale motivo che lo spinse ad accettare di salire sul trono del dating show di Canale 5, Milton ha continuato svelando alcuni retroscena inediti del suo percorso televisivo. Senza mezzi termini, l'ex tronista cubano ha raccontato di aver messo in atto una vera e propria strategia per abbandonare il programma:

Rimasi a ‘Uomini e Donne’ per 4-5 mesi. Non ce la facevo più e un giorno mi inventai che ero tornato con la mia ex. Era una strategia per andarmene. Mi piaceva guardare il programma, ma non amavo farlo. Non era roba per me. Per uno scherzo del destino, poi, con la mia ex ci tornai veramente.

Milton pronto per L'Isola dei Famosi?

Non solo Uomini e Donne per Milton Morales, che deve la sua notorietà ad una serie di fortunati eventi e, soprattutto, all’incontro con Maurizio Costanzo. Durante l'intervista, infatti, l'ex tronista ha parlato anche della sua partecipazione a La Fattoria nel 2009 e del suo ritorno in America. A proposito, invece, di una sua possibile partecipazione a qualche reality show italiano, Milton ha confessato di essersi proposto in passato per L'Isola dei Famosi:

Ammetto che in passato avrei partecipato volentieri a ‘L’Isola dei famosi’. Mi piacciono le sfide forti. Se però mi arrivasse adesso la proposta non saprei rispondere. Non me ne frega più niente. Per due edizioni de ‘L’Isola’, la passata e la precedente, mi sono proposto. Alcuni addetti ai lavori mi hanno riferito che sul mio nome si era generato entusiasmo. Ma poi non si è concretizzato niente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.