Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''

Nelle ultime ore si è sparsa la voce della fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e le fan di Uomini e Donne già sognano di vedere l'ex tronista con Raffaella Scuotto.

Gianmarco Steri è tornato single o almeno così sembra stando alle ultimissime indiscrezioni sulla sua love story con Cristina Ferrara. Alla notizia, le fan di Uomini e Donne hanno iniziato a suggerire al tronista romano di iniziare a frequentare Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Brando Ephrikian, perché li vedrebbero davvero bene insieme.

Uomini e Donne, Gianmarco torna single

La notizia dell’ultima ora che sta facendo discutere non poco i fan di Uomini e Donne riguarda Gianmarco Steri. È chiaro ormai da settimane che la love story tra l’ex tronista romano e Cristina Ferrara fosse profondamente in crisi e ora arriva la conferma da parte di una persona vicina alla coppia: si sono lasciati ed è stato Steri a mollare la sua fidanzata. Le cause non sono note, certo possiamo presumere che le voci sul fatto che Cristina non andasse particolarmente a genio alla famiglia e agli amici del barbiere romano non fossero del tutto infondate.

Mentre si attendono delucidazioni da parte di entrambi, dato che siamo certi che se le daranno virtualmente di santa ragione sui social a colpi di si sfoghi e interviste, i fan di Uomini e Donne hanno iniziato già a cercare la nuova fidanzata di Gianmarco. La scelta, al momento, è ricaduta su Raffaella Scuotto, anche lei tornata recentemente single dopo la rottura con Brando Ephrikian, conosciuto proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi, si mormora a causa delle infedeltà del ragazzo. Il sogno delle fan si avvererà?

Uomini e Donne, Gianmarco e Raffaella Scuotto: la nuova coppia dei fan

Neppure il tempo di tornare single che le fan di Uomini e Donne vogliono già trovare un nuovo amore per Gianmarco Steri. Il barbiere romano e Cristina Ferrara si sono lasciati e ora tutti attendono solamente la comunicazione ufficiale da parte di entrambi, possibilmente sui social o in qualche intervista. Ma quanto ci metterà ad arrivare? Dobbiamo ovviamente considerare l’ipotesi che questo addio non sarà definitivo ma magari una semplice pausa di riflessione o un momento di stop per capire cosa va e cosa non va nella loro relazione.

Nel frattempo, le fan di Uomini e Donne non sembrano essere per nulla dispiaciute per questo epilogo amaro, non avendo mai molto creduto che la love story tra Gianmarco e Cristina potesse funzionare a lungo, essendo loro incredibilmente diversi. Secondo loro, tuttavia, c’è un ex volto di Uomini e Donne che invece sarebbe perfetto per Gianmarco ovvero Raffaella Scuotto. Lei è tornata single dopo l’addio a Brando Ephrikian, ex tronista, e dopo diversi tira e molla durante i quali sui social sono state riportate voci insistenti su tradimenti da parte del ragazzo, che lui ha fermamente negato. Raffaella e Gianmarco, secondo molti utenti del web, sarebbero davvero una bella coppia piena di valori simili e stili di vita simili. I due prenderanno coraggio e ci proveranno o per entrambi questo è un momento da dedicare esclusivamente alla carriera?

