Uomini e Donne, le coppie del Trono Over commentano l'addio al programma (VIDEO)

Rosanna e Giuseppe, Ivan e Cristina, Giovanna e Fabio: le coppie del trono over commentano il loro addio a Uomini e Donne e le sensazioni dopo la scelta.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, si sono formate diverse coppie nello studio del dating show di Maria De Filippi. Cristina e Ivan, Rosanna e Giuseppe, Fabio e Giovanna raccontando le emozioni e cosa li ha spinti a lasciare insieme il programma in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, trono over in festa

Mentre manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne che, come di consueto, si ferma per per la lunga pausa estiva per poi tornare a settembre 2025 con tante novità, nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi c’è stata festa grande nel parterre del trono over. Si sono, infatti, formate tantissime coppie che hanno deciso di lasciare insieme lo studio, emozionando i presenti e il pubblico da casa. Cristina e Ivan, ad esempio, si sono conosciuti per tre settimane prima di capire di essere fatti l’uno per l’altra. La dama è passata attraverso diverse frequentazioni concluse con un nulla di fatto ma anche tante polemiche, mostrandosi una donna senza peli sulla lingua, fino a quando Ivan è incappato nel suo percorso ed è stato amore a prima vita. Cristina ha commentato su un video in esclusiva di Witty, ammettendo:

“È stato un incastro perfetto, all’inizio il programma di prende per curiosità e tutto, non ci credevamo neanche noi all’inizio, Ho visto tante storie fatte e formate, e penso che non ti capita. Invece è capitato ed è stato un segno del destino”.

Emozionata, ancora commossa dalla lunga lettera che ha letto ad Ivan in studio e che ha fatto piangere un po’ tutti i presenti, Cristina si è detta davvero felice per questo epilogo e Ivan ha concordato. Passiamo poi ad un’altra coppia, quella formata da Fabio e Giovanna. Lui, inizialmente, era uscito con Rosanna ma l’incertezza della dama lo ha allontanato, lasciando spazio a Giovanna che ha speso parole bellissime per il suo nuovo fidanzato, ammettendo di aver trovato un vero uomo e che, a fare la differenza, è stata la grande attenzione che lui ha messo anche nelle piccole cose che la riguardano.

Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe: commenti dopo la scelta

Senza dubbio la coppia del trono over che ha attirato maggiormente la curiosità del pubblico di Uomini e Donne è stata quella formata da Giuseppe e Rosanna. La dama ha manifestato più di una volta la sua volontà di rimanere totalmente libera da vincoli, rivendicando i propri spazi, fino a mettere in dubbio il suo rapporto con Giuseppe. Lui, tuttavia, non si è mai arreso avendo creduto per primo in questo rapporto e così i due hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi.

“Ho il cuore in fiamme. Siamo lontani e siamo contenti, ma quando siamo vicini siamo felici”.

Ha spiegato Giuseppe durante un video del backstage dopo la scelta nello studio del programma di Canale 5, mentre Rosanna ha ammesso di aver percepito sempre la presenza del cavaliere e di aver capito che fosse un fatto positivo e non qualcosa dalla quale scappare. Continua la love story tra Rosanna e Giuseppe, che sono stati oggetto di diverse segnalazioni in queste settimane e che sembrano andare davvero d’amore e d’accordo. Del resto il cavaliere lo aveva dichiarato sin dall’inizio: per lui è stato un colpo di fulmine.

